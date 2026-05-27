SHOW-WA、MATSURIの地上波初冠番組！未公開部分を盛り込んだ完全版を配信

昭和歌謡・昭和ポップスを現代に、というコンセプトで誕生した秋本康プロデュースグループ「SHOW-WA」と「MATSURI」。

そんな彼らが、厳しい芸能界で生き残るために役立つであろう職業を1日体験し、がむしゃらに経歴を“プラスワン”する超挑戦型職業体験バラエティ『SHOW-WA / MATSURI の今夜ステージ降ります〜がむしゃら経歴＋1〜』が現在放送中だ。

番組では、メンバーがさまざまな店舗や施設に潜入。慣れない作業に戸惑いながらも持ち前のガッツで食らいつき、最後は各職場で最も優秀だった1名のみに「経歴プラスワン」の称号が与えられる。さらに、最下位には過酷な罰ゲームも…！

◆「マッスルスナック」で筋肉アピール!?

井筒雄太（SHOW-WA）、青山 隼（SHOW-WA）、鈴木渉（MATSURI）の3人は、夜な夜な筋肉好きが集まる「マッスルスナック」に潜入。

マッチョ店員のルールに従い、「マッスルスクワット」「マッスルプロティン一気飲み」「マッスル生絞り」といった濃厚＆マッスルな“おもてなしメニュー”で、お客様からチップ（マッスルドル）を稼ぐべく奮闘する。

そして、地上波ではダイジェストでしか見られない「マッスルステージ」の模様を、TELASAではフルバージョンでお届け。

一方、小野寺翼（MATSURI）、松岡卓弥（MATSURI）、塩田将己（SHOW-WA）の3人は、全国的にも珍しい夜間保育を行う「こども園」へ。

とにかく園児たちの名前をたくさん呼ぶ作戦で心を掴み、最後はお返しとして子供たちへ歌をプレゼント。TELASA限定映像では、お返しに子供たちからも歌がプレゼントされ、心温まる感動の交流には癒されること間違いなしだ。

◆腹ペコレスリング部の猛攻に絶叫！

寺田真二郎（SHOW-WA）、渡辺真（MATSURI）、柳田優樹（MATSURI）の最年長トリオがやってきたのは、大人気回転寿司チェーン店「スシロー」。

まずは職業体験前に、「食レポ」を初体験。某有名レポーター直伝というレポートはTELASAでしか見られない必見映像だ。

食レポのあとは早速、ネタの仕込みやホールでの接客、寿司の握りを分担して職業体験がスタート。

満席のお昼時をなんとか回そうとする彼らに、番組から「腹ペコレスリング部6人組の来店」というサプライズミッションが。次々と飛んでくる12皿連続のオーダーなどに、厨房はてんやわんや。 はたして、合計何皿を捌ききれるのか？

そして、ここでのがむしゃら罰ゲームはTELASA限定。ロケ終わりのメンバーに向けて差し入れお寿司セットをつくり、届けることに。

◆灼熱のサウナで熱波師に挑戦！

山本佳志（SHOW-WA）、向山毅（SHOW-WA）、橋爪健二（MATSURI）の3人は、「お風呂カフェうたたね（埼玉県）」で、タオルで熱波を送るサウナパフォーマンス“アウフグース”に挑戦。

90度のサウナ室の中、アラビアンナイトのストーリー仕立ての演目で「タオルを3回転半させる」という大技は成功するの？

さらに、今回は特別にSHOW-WAとMATSURIのオリジナル楽曲を取り入れたパフォーマンスも猛練習。サウナ室という過酷な環境でタオルを振り回してがむしゃらに熱風を届けるメンバーの勇姿をフルバージョンで見られるのはTELASAだけ。必見だ。