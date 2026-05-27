読売テレビ佐藤佳奈アナ、退社発表…7月末で AKB48合格経験、『す・またん！』『ミヤネ屋』などで活躍【プロフィール】
読売テレビの佐藤佳奈アナウンサー（29）が27日、自身のSNSを更新し、7月末に退社することを発表した。
【画像】読売テレビ佐藤佳奈アナ、退社発表 感謝のメッセージ（全文）
佐藤アナは「ご報告です。私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝え、「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」と感謝をつづった。
佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て、2019年に読売テレビに入社。『朝生ワイド す・またん！』をはじめ『情報ライブ ミヤネ屋』『音道楽√』などに出演。『ytv漫才新人賞決定戦』のMCなども務めた。
愛称は“さかな”“さかなちゃん”。AKB48のオーディションに合格した経験（辞退）や、大学時代にアイドルコピーダンスチームで活躍したスキルを生かし、『す・またん！』ではアイドルの楽曲を踊りながらの「アイドル天気」も話題となった。
■佐藤佳奈（さとう・かな）
ニックネーム：さかな
星座：さそり座
血液型：A型
入社年度：2019年
出身地（都道府県）：千葉県
出身大学：慶應義塾大学
学部・学科：法学部法律学科
趣味・特技：アイドル鑑賞、ダンス、ラーメン、散歩、銭湯
【画像】読売テレビ佐藤佳奈アナ、退社発表 感謝のメッセージ（全文）
佐藤アナは「ご報告です。私佐藤佳奈は、7月31日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝え、「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな7年間でした」と感謝をつづった。
佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て、2019年に読売テレビに入社。『朝生ワイド す・またん！』をはじめ『情報ライブ ミヤネ屋』『音道楽√』などに出演。『ytv漫才新人賞決定戦』のMCなども務めた。
■佐藤佳奈（さとう・かな）
ニックネーム：さかな
星座：さそり座
血液型：A型
入社年度：2019年
出身地（都道府県）：千葉県
出身大学：慶應義塾大学
学部・学科：法学部法律学科
趣味・特技：アイドル鑑賞、ダンス、ラーメン、散歩、銭湯