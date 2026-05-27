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■ Switchオンライン値上げの盲点

YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、「Nintendo Switch Online 値上げ前に知るべき「まとめ買いの罠」と正しい延長方法【Switch / Switch2】」と題した動画を公開した。

動画では、Nintendo Switch Onlineの値上げに伴う利用券のまとめ買いについて、多くの人が見落としがちな罠と正しい延長手順を解説している。



2026年7月1日からのNintendo Switch Onlineの値上げを前に、固定費を抑えようと利用券を前払いするユーザーが少なくない。

しかし、アキヒトは安易なまとめ買いには「登録上限」と「カードの有効期限」という2つの落とし穴があると指摘する。



■ 「ただの紙切れ」になるリスクも

動画内では、アカウントに登録できる利用期間の上限が最大1095日（約3年分）であると説明された。

これを知らずに5年分の利用券を購入しても、2年分は登録できないという。



さらに、コンビニなどで販売されているカード型の利用券には購入から150日間の有効期限がある。

上限を超えて登録待ちにしている間に期限切れとなり、「いざ使う時にはただの紙切れになっている」と警告した。

これにより、1枚4900円が無駄になるリスクがあるという。



■ 失敗しない正しい延長手順

後半では、有効期限の確認方法や、失敗しない延長手順を実際の画面を用いて解説している。

現在の残り日数が150日未満であれば、値上げ前の旧価格で最大3年分の利用券をストックできる。



ただし、延長の際は現在加入しているものと同じプランを選ぶ必要がある点や、自動継続購入の停止と再確認など、細かな注意点も挙げられた。



■ 本当に「3年分の買いだめ」は必要か

一方でアキヒトは、無理に3年分を買いだめする必要はないと主張する。

「2～3年後もゲームを遊んでいる？」と問いかけ、数千円の節約のために将来使わないかもしれない期間まで前払いするのは本末転倒だと結論付けた。



自身のプレイスタイルを見極め、確実に使う分だけ買い足すことが賢明な判断と言えそうだ。