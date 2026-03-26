「サンダル履くとすぐ疲れる」って人に！【グローバルワーク】週7で頼りたい「楽ちんサンダル」

おしゃれなサンダルを履きたいけれど、すぐ疲れてしまう……。そんな人におすすめなのが、【グローバルワーク】の「らくっション」シリーズです。クッション入りのインソールを使用しており、足裏が痛くなりにくいのが魅力。さらに、撥水加工や抗菌防臭機能付きで、毎日履きたくなるような快適さを追求しています。もちろん機能性だけでなく、見た目にもこだわったデザインで、この夏活躍してくれそうなサンダルが揃っています。

太ヒールで安定感のあるサンダル

【グローバルワーク】「らくっショントングヒールサンダル」\4,990（税込）

トング部分のゴールドパーツが目を引くミュールサンダル。ワイドパンツなどボリューム感のあるボトムスとも相性が良く、歩くたびにちらっと見えるメタルパーツがコーデのアクセントになってくれます。約5.1cmと高さのあるヒールですが、太めヒールで安定感のある履き心地が期待できます。さらに、甲を覆う部分が広めなので前にズレにくく、しっかりホールド感もありそう。履きやすさとスタイルアップも狙える1足です。

大人も履きやすいスポーティーサンダル

【グローバルワーク】「らくっションストラップサンダル」\4,990（税込）

甲を覆うストラップデザインが特徴のスポーティーなサンダル。素足ではもちろん、ソックス合わせのコーデも楽しめるので、長いシーズン活躍してくれそうです。ソールはほどよい厚みで主張しすぎず、大人でも取り入れやすそうなデザイン。バックル下にはゴムが内蔵されているので伸縮性があり、足の動きにフィットしやすい作りになっています。

ホールド感のあるグルカサンダル

【グローバルワーク】「らくっショングルカサンダル」\5,490（税込）

つま先からかかとまでしっかり覆う、高いホールド感が魅力のグルカサンダル。足首ストラップにはゴムが入っているので、面倒なストラップの開閉は不要。そのままサッと履けるのが嬉しいところです。ボリューム感のある見た目ながら軽量なので、長時間履いても疲れにくそう。

フィット感のあるニット素材サンダル

【グローバルワーク】「らくっションフィットサンダル」\4,990（税込）

昨年も人気だったフィットサンダルが、今年も登場。グローバルワーク公式サイトによると、「これしか履けない」という声もあるほど「やみつきになる履き心地」が好評のアイテムだとか。甲部分には通気性と伸縮性のあるニット素材を使用しているのが特徴です。足にフィットしやすいので、足幅に悩んでいる人でも快適に履けそうな1足。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：オクチ マミ

ファッションECサイトの運営を経て、ファッションライターに転身。アパレル販売・ECサイト運用で10年以上の経験を活かし、多彩な商品の魅力をオンラインで分かりやすく説明する執筆に定評がある。