5月25日、読売巨人軍の阿部慎之助前監督が暴行の疑いで逮捕され、プロ野球界のみならず、日本中を騒然とさせた。

報道によれば、同日、阿部の長女が児童相談所に「父親から暴行を受けた」などと連絡。これが警察への通報に繋がり、渋谷警察署は午後8時に現行犯逮捕したという。

「逃亡の恐れがないことなどから、阿部さんは26日午前0時過ぎに釈放されています。また、26日には阿部さんが会見を開き、謝罪。通報をおこなった娘からの手紙も紹介され、『父との大がかりな喧嘩は初めて』などと明かしています」（スポーツ紙記者）

こうした背景があるものの、依然として彼への批判は収まる気配を見せない。さらには、彼の過去の醜聞が掘り返されてしまっている。

Xでは、

《阿部慎之助って宅配業者装って不倫してなかったっけ？》

《阿部慎之助は子供いるのに不倫した挙句週刊誌にぶち抜かれた過去ある時点でなんも擁護する気にならん》

などという声も聞こえる。

「阿部さんは、知人の紹介で知り合い、4年間に及ぶ交際期間を経て2006年に一般女性と結婚、3人の子供に恵まれています。ところが、2012年には、『週刊ポスト』がグラビアアイドルの小泉麻耶さんとの不倫密会を報じていました。当時の報道によれば、2人は3日連続、遠征先でも密会したといいます。その際、宅配業者を装って密会していたことも、注目を浴びました。

さらに、2014年には『週刊文春』が同じ女性とのホテル密会を報じています。巨人がリーグ3連覇を決めた9月26日、祝勝会の会場でもあった横浜市内のホテルに女性と泊まったといいます。阿部さんは小泉さんの移籍トラブルについて相談を受けていたともされ、深い関係性が取り沙汰されてきました。小泉さん側は当時、不倫関係を否定していましたが、それでも阿部さんには依然として厳しい目が向けられていました。

一方の小泉さんは、2024年に結婚を発表。お相手は寿司職人としており、《世界中に日本の素晴らしさを食を通じて伝える彼の姿は誰よりも格好良いです。一生結婚しないかも。と思ってたのでおめでたい年になりました》などとInstagramで報告しています。グラビアアイドルを引退してからは、俳優としてドラマや舞台に出演してきましたが、現在はヨガインストラクターとしても活躍しているようです。Instagramのフォロワーは1.4万人。ヨガコミュニティを主催するなど、いまだに根強い影響力を誇ります。

今回の阿部さんの件で小泉さんの名前が掘り返されてしまいましたが、現在は幸せな家庭を築いているようです」（同前）

当時関係が取り沙汰された阿部と小泉。その後の人生は、明暗が分かれてしまったようだ。