スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも初夏の柔らかな日差しが降り注ぎましたね。



富山市内の麦畑では穂がたわわに実っています。



富山市大塚の麦畑です。



主力品種の六条大麦「ファイバースノウ」が一面に広がり、収穫の時期「麦秋」を迎えています。



日差しに照らされて豊かに実った穂が黄金色に輝いていますね。



ことしは例年より気温が高かったため、収穫の時期は早く、今月末から来月上旬にかけて行われるということです。





「麦秋」という言葉には「秋」の文字が入っていますが、俳句では「初夏」の季語です。ここで言う「秋」とは、季節を表すのではなく、「実りの秋」「収穫の時期」という意味なんです。麦たちの美しい「実りの秋」。黄金色の絨毯のように広がる麦畑を眺めて、季節の移り変わりを感じてみるのもいいですね。きょうの県内は、高気圧に覆われて気温が上がりました。富山空港で28.8度、砺波市と朝日町で28.1度など、9つの観測地点で夏日となりました。それにしても、暑い日が続いていますね。いまの時期、富山市の最高気温は平年だと24度くらいなので、連日それを上回っています。あすも暑さが続く見込みです。あすの県内は高気圧に覆われ、午前中を中心に晴れる見込みです。富山市の予想最高気温は27度です。ただ、天気は下り坂で、午後になると西から近づく低気圧や前線の影響で、雲が広がりそうです。そして、この先1週間は、高温に注意してください。29日の金曜日は、雨でいったん平年並みとなりますが、週末は再び気温が上昇します。31日の日曜日には、最高気温が29度まで上がる見込みです。また、気象庁からは「高温に関する早期天候情報」も発表されています。北陸地方では31日ごろから、一段と暑さが厳しくなる可能性があります。熱中症や農作物の管理には、十分ご注意ください。