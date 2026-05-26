200メニュー超、全国70店舗が大阪初集結！ Gi-FACTORY「全肉祭 in 大阪」

記事ポイント 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で初開催全国各地から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向けエアー遊具など飲食以外のコンテンツも充実 西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で初開催全国各地から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・子ども向けエアー遊具など飲食以外のコンテンツも充実

畜産肉・魚肉・果肉をテーマに全国の美食が一堂に集まるグルメイベントが、大阪に初上陸します。

Gi-FACTORYが主催する「全肉祭」が、2026年5月22日から24日の3日間、大阪府大阪市の扇町公園で第1回開催を迎えます。

和歌山・徳島・広島・北九州など各地で実績を積んできたイベントが、いよいよ大阪で初めて開かれます。

Gi-FACTORY「全肉祭 in 大阪」





主催：Gi-FACTORY（株式会社G.Attraction）会場：扇町公園（大阪府大阪市）日程：2026年5月22日（木）〜5月24日（土）時間：10:00〜21:00出店数：約70店舗入場：無料（飲食費は別途）

「全肉祭」は、畜産肉はもちろん魚肉・果肉など「あらゆる肉」をテーマに全国から出店を募集・選考する西日本最大級の野外グルメイベントです。

秋田のソーセージ、和歌山の肉寿司、徳島のホルモン焼きそば、沖縄の焼き鳥、北海道のじゃがバター、三重の黒毛和牛など、日本各地の個性豊かなメニューが扇町公園に集います。

今回の大阪開催では約70店舗が出店し、総メニュー数は200アイテム以上にのぼります。

快晴の青空のもとに幟旗が立ち並ぶ昼の会場から、ヤシの木と照明が彩る夜の会場まで、1日を通して異なる表情を楽しめる構成になっています。

過去の開催では通路が来場者で埋め尽くされるほどの集客を記録しており、大阪での初回開催も多くの来場が見込まれます。

全国から集まるグルメラインナップ





北は北海道・秋田、南は沖縄・三重まで、全国80店舗以上の料理写真が都道府県別にグリッド状に並ぶメニュー表は、その多様さを如実に示しています。

畜産・魚介・農産と素材のジャンルを横断した200以上のメニューが、3日間にわたって提供されます。

過去の会場風景





過去の全肉祭では、快晴の青空のもとPIZZAをはじめ各店舗の幟旗が立ち並ぶ広大な野外会場に大勢の来場者が詰めかけ、通路が人で埋め尽くされています。

屋外開放感のある空間で地域を越えた食の多様さを体感できる場として定着しています。





夜間は屋台テントの間にヤシの木と照明が灯り、昼とはまた異なる雰囲気が広がります。

21:00まで営業しているため、仕事帰りや夕方からの来場にも対応した時間設定です。

飲食以外のコンテンツ





会場内には大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが設けられ、子ども連れでも楽しめる構成です。

企業ブースによる無料体験・サンプリングやワインの試飲コーナーも用意されており、グルメ以外の楽しみ方も充実しています。

観覧無料のステージでは生ライブが行われるほか、炎と光のパフォーマンス集団・T-FACEや強力翔によるファイヤーパフォーマンスも披露されます。

食べ歩きしながらステージを楽しめる野外フェスティバルとしての側面も持ち合わせています。





全国の美食200アイテム以上が扇町公園に集結し、昼10時から夜21時まで3日間にわたって提供される「全肉祭 in 大阪」は、グルメ・エンタメ・子ども向けコンテンツを一度に楽しめる大型野外イベントです。

ステージ観覧・各種体験コーナーはすべて入場無料で、飲食費のみで参加できます。

Gi-FACTORY「全肉祭 in 大阪」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全肉祭 in 大阪の入場料はかかりますか？

A. 入場は無料です。

ステージ観覧・企業ブース体験も観覧無料で、飲食の購入は各自の判断で行えます。

Q. 「全肉祭」はどのような団体が運営していますか？

A. G.AttractionのブランドであるGi-FACTORYが主催しています。

和歌山・徳島・広島・北九州・東京など全国各地での開催実績があるイベントです。

Q. 子どもも楽しめるコンテンツはありますか？

A. 大型エアー遊具、射的、スーパーボールすくいなどの縁日コーナーが用意されています。

ファイヤーパフォーマンスや生ライブも観覧無料で楽しめます。

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