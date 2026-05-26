VTuberグループ「にじさんじ」所属･ROF-MAO、剣持刀也がユニット活動“修了”へ ROF-MAOの活動も休止期間に【全文】
VTuberグループ「にじさんじ」のユニット・ROF-MAO（ロフマオ）は26日、公式Xを更新。剣持刀也がROF-MAOとしてのユニット活動を「修了」、同時にROF-MAOの活動が休止期間に入ると報告した。
【Xより】ROF-MAO剣持刀也、ユニット活動”修了”について経緯を説明した公式X【全文】
文書を記した画像を投稿。「所属メンバーの『剣持刀也』がROF-MAO としてのユニット活動を『修了』することとなりました」と報告した。「ROF-MAOは、2021年10月のデビューから、4年以上にわたって様々な活動を行ってまいりました。その中で昨年、剣持から、ROF-MAOと自らそれぞれの将来を見据えた上で、より活動の幅を広げていくための選択として、ROF-MAOの活動から退きたい旨の申し出がございました」とし「剣持の申し出を受けて、ROF-MAOメンバーとスタッフで相談を重ねた結果、多くの経験を通じてROF-MAOの『カッコいいオトナ』になるために大きく成長してきたことを鑑み、またROF-MAOとメンバーそれぞれのさらなる飛躍を目指して、剣持はROF-MAOのユニット活動を『修了』することとなりました」と伝えた。
加えて「そして、加賀美・不破・甲斐田は、2026年5月28日(水)をもって、ROF-MAOとしての活動を当面の間お休みいたします。剣持がROF-MAOを退くにあたって、残る3名のメンバー同士でも相談の上、これからのROF-MAOがどう歩んでいくかを考える期間を設けたいという結論に至りました」とし、休止すると公表。「活動再開の際にはROF-MAO公式X、ROF-MAO YouTubeチャンネルでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と案内した。
そして「剣持刀也・加賀美ハヤト・不破湊・甲斐田晴の4名とも、ひとりの『にじさんじ』ライバーとしては、これまでと同様に、あるいはより精力的に活動していきます」と伝えた。
また「本件にかかわる問い合わせは、すべてANYCOLOR株式会社お問い合わせ窓口までお寄せいただき、当社所属ライバーへのご連絡（SNS上のご連絡や、配信中のコメント等の一切を含みます。）はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
ROF-MAOは、加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴の4人のVTuberからなるユニット。2025年7月20日にKアリーナ横浜で開催された彼らにとって2度目となるワンマンライブの模様を収録した『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』は、2026年3月16日付の「オリコン週間映像ランキング」で自身初の1位を獲得。初週売上は1.9万枚を記録し、「オリコン週間BDランキング」においても自身初の1位を獲得した。
【全文】
日頃よりVTuberユニット「ROF-MAO」を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、2026年5月28日(木)をもちまして、所属メンバーの「剣持刀也」がROF-MAOとしてのユニット活動を「修了」することとなりました。
ROF-MAOは、2021年10月のデビューから、4年以上にわたって様々な活動を行ってまいりました。
その中で昨年、剣持から、ROF-MAOと自らそれぞれの将来を見据えた上で、より活動の幅を広げていくための選択として、ROF-MAOの活動から退きたい旨の申し出がございました。
ROF-MAOは「カッコいいオトナ」を目指してバラエティ企画や音楽活動など様々な挑戦を続け、大きなステージにも立ちました。
剣持の申し出を受けて、ROF-MAOメンバーとスタッフで相談を重ねた結果、多くの経験を通じてROF-MAOの「カッコいいオトナ」になるために大きく成長してきたことを鑑み、またROF-MAOとメンバーそれぞれのさらなる飛躍を目指して、剣持はROF-MAOのユニット活動を「修了」することとなりました。
そして、加賀美・不破・甲斐田は、2026年5月28日(水)をもって、ROF-MAOとしての活動を当面の間お休みいたします。
剣持がROF-MAOを退くにあたって、残る3名のメンバー同士でも相談の上、これからのROF-MAOがどう歩んでいくかを考える期間を設けたいという結論に至りました。
活動再開の際にはROF-MAO公式X、ROF-MAO YouTubeチャンネルでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
ファンの皆さま、並びに関係者の方々におかれましては、突然のお知らせとなり誠に申し訳ございません。
同時に、これまで4名のメンバーとROF-MAOの活動を応援いただいたことに、心より感謝申し上げます。
剣持刀也・加賀美ハヤト・不破湊・甲斐田晴の4名とも、ひとりの「にじさんじ」ライバーとしては、これまでと同様に、あるいはより精力的に活動していきます。
それぞれのYouTubeチャンネルでの配信をはじめとした4人活動への応援を、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
本件のお知らせにつきまして、ROF-MAOから日頃応援いただいている皆さまへのメッセージ動画を公開しております。
加えて、2026年5月28日(木)の21：00から、ROF-MAO YouTubeチャンネルにて、この4名では最後の「木10！ろふまお塾」を生配信(アーカイブあり)にて行います。
ぜひご視聴いただけますと幸いです。
なお、ROF-MAOの公式サイト、YouTubeチャンネル、X(日Twitter)、Instagram、TikTok、LINEアカウントは、活動再開までの期間は更新をお休みさせていただく予定です。
ただし、重要なお知らせがあった場合は発信することがございます。
最後に、本件にかかわる問い合わせは、すべてANYCOLOR株式会社お問い合わせ窓口までお寄せいただき、当社所属ライバーへのご連絡(SNS上のご連絡や、配信中のコメント等の一切を含みます。)はお控えくださいますよう、お願い申し上げます。
2026年5月26日
ROF-MAOスタッフ一同
【Xより】ROF-MAO剣持刀也、ユニット活動”修了”について経緯を説明した公式X【全文】
文書を記した画像を投稿。「所属メンバーの『剣持刀也』がROF-MAO としてのユニット活動を『修了』することとなりました」と報告した。「ROF-MAOは、2021年10月のデビューから、4年以上にわたって様々な活動を行ってまいりました。その中で昨年、剣持から、ROF-MAOと自らそれぞれの将来を見据えた上で、より活動の幅を広げていくための選択として、ROF-MAOの活動から退きたい旨の申し出がございました」とし「剣持の申し出を受けて、ROF-MAOメンバーとスタッフで相談を重ねた結果、多くの経験を通じてROF-MAOの『カッコいいオトナ』になるために大きく成長してきたことを鑑み、またROF-MAOとメンバーそれぞれのさらなる飛躍を目指して、剣持はROF-MAOのユニット活動を『修了』することとなりました」と伝えた。
そして「剣持刀也・加賀美ハヤト・不破湊・甲斐田晴の4名とも、ひとりの『にじさんじ』ライバーとしては、これまでと同様に、あるいはより精力的に活動していきます」と伝えた。
また「本件にかかわる問い合わせは、すべてANYCOLOR株式会社お問い合わせ窓口までお寄せいただき、当社所属ライバーへのご連絡（SNS上のご連絡や、配信中のコメント等の一切を含みます。）はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
ROF-MAOは、加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴の4人のVTuberからなるユニット。2025年7月20日にKアリーナ横浜で開催された彼らにとって2度目となるワンマンライブの模様を収録した『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』は、2026年3月16日付の「オリコン週間映像ランキング」で自身初の1位を獲得。初週売上は1.9万枚を記録し、「オリコン週間BDランキング」においても自身初の1位を獲得した。
【全文】
日頃よりVTuberユニット「ROF-MAO」を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、2026年5月28日(木)をもちまして、所属メンバーの「剣持刀也」がROF-MAOとしてのユニット活動を「修了」することとなりました。
ROF-MAOは、2021年10月のデビューから、4年以上にわたって様々な活動を行ってまいりました。
その中で昨年、剣持から、ROF-MAOと自らそれぞれの将来を見据えた上で、より活動の幅を広げていくための選択として、ROF-MAOの活動から退きたい旨の申し出がございました。
ROF-MAOは「カッコいいオトナ」を目指してバラエティ企画や音楽活動など様々な挑戦を続け、大きなステージにも立ちました。
剣持の申し出を受けて、ROF-MAOメンバーとスタッフで相談を重ねた結果、多くの経験を通じてROF-MAOの「カッコいいオトナ」になるために大きく成長してきたことを鑑み、またROF-MAOとメンバーそれぞれのさらなる飛躍を目指して、剣持はROF-MAOのユニット活動を「修了」することとなりました。
そして、加賀美・不破・甲斐田は、2026年5月28日(水)をもって、ROF-MAOとしての活動を当面の間お休みいたします。
剣持がROF-MAOを退くにあたって、残る3名のメンバー同士でも相談の上、これからのROF-MAOがどう歩んでいくかを考える期間を設けたいという結論に至りました。
活動再開の際にはROF-MAO公式X、ROF-MAO YouTubeチャンネルでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
ファンの皆さま、並びに関係者の方々におかれましては、突然のお知らせとなり誠に申し訳ございません。
同時に、これまで4名のメンバーとROF-MAOの活動を応援いただいたことに、心より感謝申し上げます。
剣持刀也・加賀美ハヤト・不破湊・甲斐田晴の4名とも、ひとりの「にじさんじ」ライバーとしては、これまでと同様に、あるいはより精力的に活動していきます。
それぞれのYouTubeチャンネルでの配信をはじめとした4人活動への応援を、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
本件のお知らせにつきまして、ROF-MAOから日頃応援いただいている皆さまへのメッセージ動画を公開しております。
加えて、2026年5月28日(木)の21：00から、ROF-MAO YouTubeチャンネルにて、この4名では最後の「木10！ろふまお塾」を生配信(アーカイブあり)にて行います。
ぜひご視聴いただけますと幸いです。
なお、ROF-MAOの公式サイト、YouTubeチャンネル、X(日Twitter)、Instagram、TikTok、LINEアカウントは、活動再開までの期間は更新をお休みさせていただく予定です。
ただし、重要なお知らせがあった場合は発信することがございます。
最後に、本件にかかわる問い合わせは、すべてANYCOLOR株式会社お問い合わせ窓口までお寄せいただき、当社所属ライバーへのご連絡(SNS上のご連絡や、配信中のコメント等の一切を含みます。)はお控えくださいますよう、お願い申し上げます。
2026年5月26日
ROF-MAOスタッフ一同