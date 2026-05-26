21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と野村弘樹氏が、西武・平沢大河について言及した。

平沢は開幕二軍スタートも、4月5日に昇格すると、桑原将志が離脱した後、出場機会を増やし、抜群の存在感を発揮。好調時に比べて打率は下がってきているが、それでも33試合に出場して、打率.305、2本塁打、11打点、得点圏打率は.346と勝負強さを見せている。

齊藤氏は「ロッテから来たんですけど、やっと平沢らしいバッティングになったのかなという感じで、ボールをしっかり呼び込んで、力強いスイングができているんじゃないかなと感じですよね。バッティングを見ていると、詰まってもいい、自分のバットを振り切るんだという感じでスイングしている分、ヒットゾーンが増えている感じなんですよね」と評価。

野村弘樹氏も「平沢の頑張りは大きい。西川も苦しんだり、桑原の故障があった中で、平沢がこれだけ頑張れたのがライオンズの好調の要因だと思う。平沢大河の頑張りにMVPにしたいと思いましたね」とここまでの西武攻撃陣のMVPに挙げた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』