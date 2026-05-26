ユニクロ感謝祭「夏Tの最高峰が1290円」「数万円クラスのニットポロが1990円」“今すぐ買っておくべき”5アイテムとは
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロ感謝祭で買うべき夏のマストバイアイテム
現在開催中の「ユニクロ感謝祭」。1年で最もお得な超大型セールで、夏物の主役級アイテムがまとめて値下げ中です。ただし、セールアイテムの数は膨大。「何を買えばいいのか迷う……」という方も多いはず。
そこで今回は、本当に買うべき「夏のマストバイアイテム」を5点に絞り込んでご紹介します。セールだからと不要なものをまとめ買いすると、結局着こなせずに無駄遣いになりがち。本当に必要な一着だけを冷静に見極めるのが鉄則です。ぜひこの機会に、今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは下記の5アイテムです。
・ユニクロU：エアリズムコットンオーバーサイズT 1290円
・ユニクロU：エアリズムコットンT（長袖） 1290円
・ユニクロ：エアリズムデオドラントメッシュVネックT 990円
・ユニクロ＆JWA：ドライカノコポロシャツ 1990円
・ユニクロ：ウォッシャブルニットポロセーター 1990円
◆▼ユニクロU：エアリズムコットンオーバーサイズT
まず紹介するのは、ユニクロUの夏Tシャツの最高峰とされる名作「エアリズムコットンオーバーサイズT」。
数年前の登場以来、ずっと定番として展開され続けているユニクロUの名作中の名作。最大の特徴は、表地コットン×裏地エアリズムの2層構造。表地は綺麗な光沢を持つコットンで、Tシャツとは思えない高級感を生み出します。
裏地は接触冷感・吸汗速乾・消臭機能を兼ね備えたエアリズム素材。見た目の上品さと、夏を快適に過ごせる機能性を完璧に両立した一枚です。
シルエットは、肩幅・身幅をしっかり取り、袖も長めに設計されたリラックスフィット。
◆夏Tシャツの最高峰がコスパよく手に入る
ただし丈は短めにまとめられているため、ゆったりしていてもルーズに見えないトレンドライクな仕上がりです。首周りも詰まり気味で、襟元が開いたタイプよりも小顔効果が出やすく、着こなしが一気にサマになります。
サイズは普段通りでOK。リリース当初はサイズアップが定石でしたが、現在はジャストで選んでちょうど良い「ゆとり感」に着地します。
カラーは1枚目ならブラック一択。最もフォーマルで格式高いブラックを選ぶことで、Tシャツのカジュアル感を押さえ、合わせる相手を選ばない万能性が手に入ります。
通常価格1990円のところ、感謝祭価格は1290円。このクオリティが1290円で手に入るのは、もはや事件レベルです。夏Tシャツの最高峰をコスパよく手に入れたい方にオススメです。
◆▼ユニクロU：エアリズムコットンT（長袖）
次に紹介するのは、ユニクロUの「エアリズムコットンT（長袖）」。先ほど紹介したオーバーサイズTの、長袖バージョンです。
構造は半袖版と同じ2層仕様で、表地のコットンが高級感を、裏地のエアリズムが快適性を担保します。
シルエットも基本は半袖と同じ路線で、肩幅・身幅広めのリラックスフィットですが、最大のポイントは「袖丈」。全体がゆったりしているからこそ、袖先はクッションがたまらない絶妙な長さに設計されています。
◆オールシーズン使える高機能ロングT
人の視線は袖先・裾といった先端に止まりやすく、そこがすっきりしているだけで着姿の印象は一段引き締まります。裾はやや短め、襟元も詰まり気味で、ゆったりしていても上品さを失わない絶妙なバランス。
サイズは普段通りで、ワンサイズアップは不要。Mサイズの人ならMで現代的なシルエットが完成します。こちらもカラーは1枚目ならブラックが推奨です。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロ感謝祭で買うべき夏のマストバイアイテム
現在開催中の「ユニクロ感謝祭」。1年で最もお得な超大型セールで、夏物の主役級アイテムがまとめて値下げ中です。ただし、セールアイテムの数は膨大。「何を買えばいいのか迷う……」という方も多いはず。
今回紹介するのは下記の5アイテムです。
・ユニクロU：エアリズムコットンオーバーサイズT 1290円
・ユニクロU：エアリズムコットンT（長袖） 1290円
・ユニクロ：エアリズムデオドラントメッシュVネックT 990円
・ユニクロ＆JWA：ドライカノコポロシャツ 1990円
・ユニクロ：ウォッシャブルニットポロセーター 1990円
◆▼ユニクロU：エアリズムコットンオーバーサイズT
まず紹介するのは、ユニクロUの夏Tシャツの最高峰とされる名作「エアリズムコットンオーバーサイズT」。
数年前の登場以来、ずっと定番として展開され続けているユニクロUの名作中の名作。最大の特徴は、表地コットン×裏地エアリズムの2層構造。表地は綺麗な光沢を持つコットンで、Tシャツとは思えない高級感を生み出します。
裏地は接触冷感・吸汗速乾・消臭機能を兼ね備えたエアリズム素材。見た目の上品さと、夏を快適に過ごせる機能性を完璧に両立した一枚です。
シルエットは、肩幅・身幅をしっかり取り、袖も長めに設計されたリラックスフィット。
◆夏Tシャツの最高峰がコスパよく手に入る
ただし丈は短めにまとめられているため、ゆったりしていてもルーズに見えないトレンドライクな仕上がりです。首周りも詰まり気味で、襟元が開いたタイプよりも小顔効果が出やすく、着こなしが一気にサマになります。
サイズは普段通りでOK。リリース当初はサイズアップが定石でしたが、現在はジャストで選んでちょうど良い「ゆとり感」に着地します。
カラーは1枚目ならブラック一択。最もフォーマルで格式高いブラックを選ぶことで、Tシャツのカジュアル感を押さえ、合わせる相手を選ばない万能性が手に入ります。
通常価格1990円のところ、感謝祭価格は1290円。このクオリティが1290円で手に入るのは、もはや事件レベルです。夏Tシャツの最高峰をコスパよく手に入れたい方にオススメです。
◆▼ユニクロU：エアリズムコットンT（長袖）
次に紹介するのは、ユニクロUの「エアリズムコットンT（長袖）」。先ほど紹介したオーバーサイズTの、長袖バージョンです。
構造は半袖版と同じ2層仕様で、表地のコットンが高級感を、裏地のエアリズムが快適性を担保します。
シルエットも基本は半袖と同じ路線で、肩幅・身幅広めのリラックスフィットですが、最大のポイントは「袖丈」。全体がゆったりしているからこそ、袖先はクッションがたまらない絶妙な長さに設計されています。
◆オールシーズン使える高機能ロングT
人の視線は袖先・裾といった先端に止まりやすく、そこがすっきりしているだけで着姿の印象は一段引き締まります。裾はやや短め、襟元も詰まり気味で、ゆったりしていても上品さを失わない絶妙なバランス。
サイズは普段通りで、ワンサイズアップは不要。Mサイズの人ならMで現代的なシルエットが完成します。こちらもカラーは1枚目ならブラックが推奨です。