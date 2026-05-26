ビスキュイテリエ ブルトンヌの夏限定ギフト♡ひまわり彩る焼き菓子が登場

夏の贈り物を選ぶなら、見た目にも気分が明るくなるようなスイーツが気になりますよね。フランス・ブルターニュの焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」から、そんな季節にぴったりの夏限定アイテムが6月1日（月）より登場します。ひまわりのイラストが華やかなギフトボックスに加え、爽やかな味わいを詰め込んだクッキー缶もラインナップ。大切な人へのギフトにも、自分への小さなご褒美にもぴったりな、心ときめく夏の焼き菓子をご紹介します♡

ひまわりが彩る夏のギフトボックス

まず注目したいのは、明るいひまわりのイラストが目を引く「夏のひまわりギフト」。

フランス語で「Je vous souhaite un bel été.素敵な夏をお過ごしください」のメッセージ入りで、季節の贈り物や父の日ギフトにもおすすめです。

「プティ・ギフト〈ひまわり〉2個入」は562円。フィナンシェ×1個、マドレーヌ×1個を詰め合わせた、気軽に贈りやすいサイズです。

「夏のガトー BOX〈ひまわり〉5個入」は1,674円。フィナンシェ〈テ・オランジェ〉×1個、フィナンシェ×2個、マドレーヌ×2個入り。

紅茶の香りとオレンジの爽やかさが重なる季節限定の味わいが楽しめます。

「夏のガトー BOX〈ひまわり〉8個入」は2,646円。ガレット・ブルトンヌ×2個、フィナンシェ〈テ・オランジェ〉×2個、フィナンシェ×2個、マドレーヌ×2個入り。

バターの香り豊かなブルトンヌらしさをたっぷり堪能できます♪

販売期間：6月1日（月）～9月2日（水）

※オンラインショップは6月1日（月）12:00頃～

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夏らしい限定クッキー缶2種

季節感を楽しむなら、夏限定のクッキー缶も見逃せません。

「プティシトロン〈缶〉」は2,160円。淡いシトロンカラーの缶に、レモンやオレンジの爽やかな焼き菓子を詰め合わせ。

シトロン・ピスターシュ×3個、ガレット・ブルトンヌ ドゥミフィーヌ〈オランジェ〉×2個、シトロン・フィアンティーヌ×2個、シトロン×6個の全4種13個入りです。見た目も味も夏らしい、軽やかな一缶です。

「プティサレ〈缶〉」は2,376円。淡い水色の缶に、塩味をきかせた個性豊かな5種をセット。

チーズとペッパーのサブレ×5個、ショートブレッド〈セサミ〉×2個、伊予柑とタイムのサブレ×6個、ビスキュイ サレ×4個、プラリーヌ・オ・アマンド サレ×9粒入り。

甘いものが苦手な方へのギフトにもぴったりです。

販売期間：6月1日（月）～8月31日（月）頃まで

販売店舗：ビスキュイテリエ ブルトンヌ各店（阪急うめだ本店、新宿小田急店、池袋東武店、渋谷ヒカリエ店、公式オンラインショップ）

※店頭予約受付あり

※オンラインショップは6月1日（月）12:00頃～

夏の贈り物に心ときめく焼き菓子を♡

ビスキュイテリエ ブルトンヌの夏限定アイテムは、華やかな見た目と本格的なおいしさのどちらも楽しめるのが魅力。

ひまわりのギフトは季節のごあいさつに、限定クッキー缶はおうち時間を豊かにしてくれる存在になりそうです。

気持ちがふっと明るくなるような焼き菓子と一緒に、この夏らしいティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♡