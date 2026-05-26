「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日に始球式

ロッテは25日、人気アイドルグループ「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦に始球式で登板すると発表した。嬉しい報告にファンからはさっそく「始球式きちゃあああ」「すごいよ」と喜びの声が上がっている。

人気イベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」の一環として2年連続での来場が決定。球団は公式X（旧ツイッター）で意気込みを語る山崎さんの映像を公開した。「去年の始球式ではまったくストライクを取ることができなかったので、今年はストライクでリベンジを果たしたいと思います」。

ブラックユニ姿の山崎さんは黒髪をなびかせ、キュートな笑顔とガッツポーズを披露した。去年の投球では打者の西川の背中側へ大きく逸れる暴投となったが、捕手の寺地が慌てて移動して捕球。山崎さんは照れ笑いを浮かべ、頭を抱えるようなジェスチャーを見せていた。

球団の発表にファンも大興奮。「天ちゃんリベンジ登板へ！」「2年連続始球式すごいよ〜」「めでたい」「今年も行くわよー！」「リベンジ始球式きちゃああああ」「今回こそ大暴投しませんように…」「チケット買いました」「行くしかない」「うおおおお」といったコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）