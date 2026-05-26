6月11日に開幕するW杯北中米3か国大会に向け、5月15日に日本代表メンバー26人が発表された。直前の5月9日に左太ももを負傷して全治2か月となった三笘薫（29、ブライトン）は選外となったが、森保一監督は会見で「優勝の目標に変わりはない」と力を込めた。

【写真】2022年のサッカーW杯。日本が熱狂した「三苫の1ミリ」

とはいえ、4年前のカタール大会のスペイン戦でゴールラインのギリギリから折り返して決勝点をアシストした「三笘の1ミリ」で鮮烈な印象を残し、その後も昨季は最高峰の英プレミアリーグで日本人初の二桁得点を記録するなど左サイドから1人で試合を動かせたエースの不在はあまりに痛い。サッカージャーナリストの財徳健治氏が言う。

「個人技で状況を打開する能力の高さから"戦術三笘"という言葉が流行ったことがあるほどで、ボールが渡れば局面を打開してゴールに直結するようなプレーを含めて何かしらの展開がある。その三笘が不在で攻撃力は間違いなく落ちます」

では、その穴をどう埋めるのか。左トップ下で起用が見込まれる一番手は、三笘が不在だった昨年10月のブラジル戦で同点ゴールを奪ったW杯初出場となる中村敬斗（25、スタッド・ランス）だという。

「右から伊東純也（33、ゲンク）を持ってくることもあり得るが、今のところ中村のほうが面白い。ドリブルで抜く時に独特の良さがあり、鋭い切り返しもあって常に周りが見えている」（前出・財徳氏）

中村を起用するだけでは問題が解決しない

ただ、代役として中村を起用するだけでは問題が解決しないことも確かだという。

「中村が左トップ下ならその外側の左サイドを誰にするのかという問題が出てくる。鈴木淳之介（22、FCコペンハーゲン）は万能型で守りも得意だから十分に使えるし、暑さのなかでの試合で相手がバテたところでもの凄いスピードを持つ前田大然（28、セルティック）を途中交代のカードに残すといった選択が考えられるが、いずれにしても三笘の欠場によりチームとしての戦術や戦略を作り直す必要が出てくる。

ひとりで局面を打開できた三笘がいなくなり、3人、4人と連動した崩しが求められるなか、同時に出場した経験の少ない組み合わせのコンビネーションに不安が残ります。

今回のメンバーはヨーロッパでの経験値が高く理解は早いと思うが、それをピッチ上に落とし込まないといけない。残りの時間はそれがどこまでできるかの勝負だと言える。5月31日に国立でアイスランドとの壮行試合があるが、どういう布陣を敷いて、どのような選手交代をするのか。その戦術が見える試合になってもらわないと困る状況です」（前出・財徳氏）

本番直前の重大なアクシデントを乗り越えられるか、森保監督の真価が問われることになる。

※週刊ポスト2026年6月5・12日号