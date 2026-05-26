巨人の阿部慎之助監督（47）が長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕されましたが、その後、釈放されました。

【写真を見る】「娘に言い返されカッとなった」巨人・阿部慎之助監督を長女への暴行容疑で現行犯逮捕 その後釈放 呼気からアルコール検出 国松徹社長「進退含め処分検討」

記者

「阿部監督が釈放されました」

捜査関係者によりますと、きのう午後7時すぎ、児童相談所から「父親から暴力を受けた。殴られた」と110番通報がありました。

阿部監督が東京・渋谷区の自宅で、18歳の長女の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。

警視庁が飲酒の検査をした結果、阿部監督の呼気からアルコールが検出されたということです。

現場には当時、阿部監督の妻と15歳の次女もいて、事件を目撃していたということです。

調べに対し、阿部監督は「姉妹でケンカしてるところを静かにしろと言ったら娘が言い返してカッとなった」などと、事実関係を認めているということです。

警視庁は証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして、阿部監督をきょう午前0時すぎに釈放。今後は任意で捜査するということです。

読売巨人軍の国松徹社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。すべてのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部監督については進退を含め処分を検討します。橋上秀樹オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」とコメントしています。