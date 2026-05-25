25-26シーズンのプレミアリーグはアーセナルの優勝に終わった。一時はマンチェスター・シティの猛追もあったが、アーセナルを捉えきることはできなかった。



アーセナルがリーグタイトルを獲得するのは、03-04シーズン以来。22季ぶりだ。



近年のアーセナルはプレミアリーグで最も成績が安定しているチームで、22-23シーズンから4季連続で2位以上。そして今季頂点に立った。





『Sky Sports』ではクラブOBであるイアン・ライト氏が出演し、来季の連覇に期待を寄せるコメントを残している。「これがアーセナルにとって何かの始まりになることを願っています」「ペップは去るし、チェルシーはやるべきことをやらなければならない。リヴァプールはどうなっているのかよくわからない」「今のアーセナルを見ると、平均年齢は24歳から28歳。多くの選手たちはアーセナルに移籍したいと思う」「こからがアルテタとベルタ(スポーツディレクター)が誰を獲得し、この流れを継続できるかにかかっている。私はこの機会をうまく活用して欲しいと思っている」2000年以降、プレミアで連覇を成し遂げたのはシティ、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーの3クラブ。直近ではシティが4連覇しているが、アーセナルも彼らに続くタイトルを獲得することができるのだろうか。