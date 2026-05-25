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BTSは、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LAS VEGAS』に合わせて、20日に都心連携型キャンペーン「BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS」（以下「THE CITY LAS VEGAS」）を開始した。2022年のツアーでは街を紫色に染めたBTSが、今年はThe 5th Album ‘ARIRANG’のキーカラーである赤色でラスベガス全域を席巻した。

【写真】「BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS」

今回のプロジェクトの主役は、世界最大の球形劇場スフィアのアクティベーションだった。公演当日の夜、巨大な球体スフィアが幻想的なピンクの霧で満たされ、人々の足取りを止めた。スフィアの外壁には、提灯を持って歩き出すBTSのシルエットが浮かんでいた。激しい砂嵐と共に韓国の伝統的な美しさが感じられる巨大な鐘の姿が現れた。球の表面が液体のように揺れ、鐘の音の巨大な波動が四方に広がると、The 5th Album ‘ARIRANG’のロゴが現れた。 続いて外壁全体に「What Is Your Love Song?」「What Is Your Arirang?」というメッセージが次々と浮かび上がり、スフィアをひとつのアルバムオブジェとして完成させた。

ラスベガスの中心であるストリップ地域一帯は赤い色に染まった。ハイローラー、ラスベガス・エッフェル塔、ゲートウェイ・アーチなど、ランドマーク的ホテルが一斉に鮮やかな赤い照明を灯し、市内全域の30余りのデジタルサイネージで、「WELCOME TO BTS ARIRANG TOUR」という歓迎メッセージが夜の街を彩った。これらすべての瞬間が融合し、ラスベガスはBTSというブランドを体験する空間へと変貌した。

オフラインイベントも各所で開催された。 ストリップ中心部の大型リゾートでは、The 5th Album ‘ARIRANG’の収録曲「NORMAL」と「Hooligan」に合わせた6分間の華やかな花火が続いた。周囲の照明をすべて消した状態で、音楽に合わせて花火が打ち上げられ、多くの人々に強烈な印象を残した。移動手段であるモノレールは赤いカラーと新作のキーメッセージ「What Is Your Arirang?」でラッピングされ、祭りの雰囲気を高めた。市民はモノレールに乗り、街の至る所でミッションをこなす「スタンプラリー」にも参加し、ひと味違う楽しさを味わった。

没入型メディアアート展示館では、BTSの新曲ミュージックビデオとビジュアルを活用した展示が行われた。「Body to Body」や「Into the Sun」など、収録曲5曲に合わせて空間が有機的に動き出すような超現実的な視覚体験を提供した。 来場者は立体的なメディアアートに集中し、次々と歓声を上げた。

「THE CITY LAS VEGAS」は、都市のインフラと文化資源をBTSの音楽やメッセージと結びつけ、規模を拡大した都心連携型キャンペーンを示した。グループのルーツから始まった音楽的メッセージが、ラスベガスというグローバルエンターテインメントの中心地で具現化された象徴的な瞬間だった。市内各所を彩る「ARIRANGレッドイルミネーション」やアフターパーティー、さまざまなF&Bブランドとコラボしたグルメツアーは、5月下旬から6月上旬にかけてラスベガス全域で開催される。

一方、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LAS VEGAS』は4回の公演すべてが完売した。 初公演の日である23日には、アレジアントスタジアムに6万人以上の観客が集まり、満員の観客席となった。

この公演では、「MIC Drop」のリミックスバージョンに参加した世界的DJスティーブ・アオキが客席にサプライズ登場し、固い絆を見せた。6万人の観客が一斉に歌った「Body to Body」での「アリラン」大合唱はスタジアム全体を揺るがせた。BTSは「このスタジアムは僕たちにとって本当に意味深い場所だ」と語った。4年前にここでコンサートを行った際、新型コロナウイルスの影響で一部しか参加できなかった。4年間変わらず待ってくれた方々に心から感謝する」と述べ、会場を熱い感動で満たした。