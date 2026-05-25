「爆美女すぎる」谷まりあ、ミニスカから圧巻の美脚を披露！ 「可愛いすぎるし美脚すぎる」
モデルでタレントの谷まりあさんは5月23日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露しました。
【写真】谷まりあの美脚が際立つコーデ
ファンからは「まりあちゃん可愛い」「ヒラヒラかわいい」「セクシーだ マリアちゃん」「爆美女すぎる」「可愛いすぎるし美脚すぎる」「めちゃめちゃ可愛いすぎるじゃないか」「相変わらずステキ大好き」など絶賛のコメントが寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】谷まりあの美脚が際立つコーデ
「ヒラヒラかわいい」谷さんは「まだ少し寒いから風邪ひかないでね？」とつづり、5枚の写真を公開。黒いレザージャケットにベージュのプリーツミニスカートのコーディネートを披露しました。服に合わせたサングラスやバッグまで、全身が「Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）」です。春らしい軽やかなミニスカートからは美しい脚がすらりと伸びて、抜群のプロポーションが目を引きます。
「大天使です」谷さんは4月20日にも「可愛すぎてお外で履く前に写真撮っちゃいました」とつづり、ルイ・ヴィトンのアイテムを取り入れたコーディネートを披露しました。白いシフォンワンピースにバッグとスニーカーを合わせた春らしいスタイルです。コメントでは「可愛さ優勝！」「かわいい〜！！！大天使です」「ねえかわいすぎるぅ」などの声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)