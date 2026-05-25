ボクシング世界３階級王者で亀田プロモーションの亀田興毅代表（３９）が２５日、都内で記者会見を開き、危ぶまれていた主催のダブル世界戦興行（６月６日、愛知国際展示場）を予定通り開催することを発表した。ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（緑）の２度目の防衛戦や、ルイス・ネリ（メキシコ）ＶＳジョンリエル・カシメロ（フィリピン）の悪童対決など全７試合を実施する。「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」を共同運営していた株式会社ＬＵＳＨが突然撤退したが、大会名を「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」と改め、ＡＢＥＭＡが全試合を無料生中継することも発表された。

「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」を巡っては、キルギスで５月２３、２４日に開催を予定していた大会が中止となり、６月６日愛知での世界戦興行も開催可否が不透明な状況となっていた。亀田氏は会見で「キルギス大会の中止、それに伴う一連の騒動で多大なるご迷惑とご心配をお掛けしたことをおわび申し上げます」と謝罪。ＬＵＳＨ社との提携終了を改めて報告した上で、「愛知大会は何としても開催しないといけないという思いで、ここまで突っ走ってきた。（自分も）元ボクサーでもあるので、選手ファーストで何とか開催したいという思いでここまで動いてきました。なかなか時間がない中、亀田興毅人生最大のピンチで、亀田プロモーションのスタートから支えてくださったサイバーエージェントの藤田会長、山内社長に、このような状況でも力を貸していただいて、何とか６月６日に開催することができました。言葉で言い表せないほど、感謝してもしきれない。この場を借りて感謝を申し上げます」と、涙で言葉を詰まらせながら頭を下げた。

ＬＵＳＨ社の撤退については「青天のへきれき」と亀田氏自身も驚いたと言うが、６・６愛知大会開催に向けて各所を奔走したという。「開催せなあかんなと、その一心で走り回りました。現役時代、世界戦に上がる直前まで最後の減量とかしんどいが、この数日間は（主催者として）それ以上にほんまにしんどかった。何とかこの舞台に立てた。ここに座って（会見で）話せているのが奇跡。絶体絶命だったので。ほんまに感謝しかない」と憔悴した様子で実感を込めた。