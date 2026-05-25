【女性が選んだ】「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキング！ 2位「ラウール」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
圧倒的なスタイルを誇るSnow Manのラウールさんが2位。モデルとしても活躍する彼は、手も非常に長く、指先まで神経の行き届いたような優雅な動きが特徴です。パフォーマンス中の指の美しさや、雑誌のカットで見せるスッとした指筋は、見る人を惹きつける芸術品のような美しさを放っています。
▼回答者コメント
「ドラマで手が映ったときに綺麗だった」（20代女性／大阪府）
「指が白くて長くて手タレとかでもいけそう」（30代女性／福岡県）
「やはりモデルとしても活躍しているので、手元にも美しさが出ている」（30代女性／広島県）
堂々の1位は横浜流星さんでした。極真空手の世界王者という経歴を持ちながら、その手元は驚くほど白く、指が細く長い「白皙の美しさ」を湛えています。ドラマのワンシーンで顔に手を添える仕草や、箸を持つ手つきの美しさがSNSでも度々話題になり、多くの票を獲得する結果となりました。
▼回答者コメント
「DIORを身につけた姿が印象に残っていて、手が綺麗だと思った」（30代女性／東京都）
「国宝で手の所作を見た時に思った」（30代女性／大阪府）
「私たちはどうかしている というドラマで和菓子を作る役をしていた。その時の手がとても綺麗だったのを覚えている」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ラウール（Snow Man）／52票
圧倒的なスタイルを誇るSnow Manのラウールさんが2位。モデルとしても活躍する彼は、手も非常に長く、指先まで神経の行き届いたような優雅な動きが特徴です。パフォーマンス中の指の美しさや、雑誌のカットで見せるスッとした指筋は、見る人を惹きつける芸術品のような美しさを放っています。
「ドラマで手が映ったときに綺麗だった」（20代女性／大阪府）
「指が白くて長くて手タレとかでもいけそう」（30代女性／福岡県）
「やはりモデルとしても活躍しているので、手元にも美しさが出ている」（30代女性／広島県）
1位：横浜流星／96票
堂々の1位は横浜流星さんでした。極真空手の世界王者という経歴を持ちながら、その手元は驚くほど白く、指が細く長い「白皙の美しさ」を湛えています。ドラマのワンシーンで顔に手を添える仕草や、箸を持つ手つきの美しさがSNSでも度々話題になり、多くの票を獲得する結果となりました。
▼回答者コメント
「DIORを身につけた姿が印象に残っていて、手が綺麗だと思った」（30代女性／東京都）
「国宝で手の所作を見た時に思った」（30代女性／大阪府）
「私たちはどうかしている というドラマで和菓子を作る役をしていた。その時の手がとても綺麗だったのを覚えている」（30代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)