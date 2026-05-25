レクサス「NX」の最上級グレードとは

一般社団法人日本自動車販売協会連合会が発表した2025年度（2025年4月から2026年3月）の販売実績において、レクサス「NX」が1万8206台を記録しました。

これは同ブランドの「LBX」に次ぐ第2位の売上となっており、ラグジュアリーSUV市場における支持を裏付けています。

【画像】これが「オーバートレイル・パッケージ」です。画像を見る！（30枚以上）

そんな堅調な売れ行きを見せるレクサスNXのラインナップにおいて、現在、最上級グレードとして君臨するモデルはどのようなスペックを備えているのでしょうか。

NXは2014年に初代が誕生し「Premium Urban Sports Gear」をコンセプトに誕生したところから始まります。

都会的なシーンに映えるスタイリッシュな外観とSUVの力強さを融合させたこのモデルは、DセグメントのクロスオーバーSUVとしてグローバルで高い需要を獲得してきました。

現行モデルとなる2代目は、2021年10月に「次世代レクサス」の幕開けを象徴する第1弾モデルとして登場。GA-Kプラットフォームの採用により、従来型比で全長、全幅、ホイールベースが拡大され、よりダイナミックな骨格へと刷新されています。

ボディサイズは全長4660mm×全幅1865mm×全高1660-1675mm、ホイールベース2690mmです。

エクステリアは、垂直に立てられたスピンドルグリルや、左右が独立したL字型ランプに一文字ランプを組み合わせたリアビューが特徴です。

インテリアには、人とクルマが手綱一本で意思疎通を図るような操作性を目指した「Tazuna Concept」が初導入されました。

パワートレインは、レクサス初のプラグインハイブリッド（PHEV）を筆頭に、ハイブリッド（HEV）、2.4リッターターボ、2.5リッター自然吸気など、合計6種類という多彩な選択肢が用意されました。

駆動方式も、新開発の電子制御フルタイムAWDや電気式4輪駆動方式のE-Four、前輪駆動の2WDが設定されています。

2代目登場後にも仕様変更や追加がおこなわれ、2023年3月の一部改良では、ボディ剛性の強化やサスペンションの最適化により操縦安定性と乗り心地が向上。

さらに2024年2月には、走行制御の改良によるドライバビリティの向上や、静粛性を高めるための各部見直しが実施されました。このタイミングで、アウトドアライフスタイルに寄り添う新パッケージ「OVERTRAIL（オーバートレイル）」が追加されています。

現在のグレード展開は、PHEVの「NX450h＋」、HEVの「NX350h」、ターボの「NX350」に、豪華仕様の「version L」やスポーティな「F SPORT」、そして「OVERTRAIL」が各パワートレインに設定されています。

この幅広いラインナップにおいて、価格面でも装備面でも頂点に位置づけられるのが、PHEVモデルの最高峰である「NX450h＋ “OVERTRAIL”」です。

外装では、グリルやウインドウフレーム、ドアハンドルなどをブラック系統で統一し、専用のボディカラー「ムーンデザート」が設定されました。

内装もブラックを基調に低彩度の「モノリス」を組み合わせた専用コーディネートとなっており、ラグジュアリーでありながら自然に馴染む上質な空間が演出されています。

パワートレインには、2.5リッター直列4気筒エンジンに大容量リチウムイオンバッテリー、フロント・リアモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを採用。

システム合計のパワーによる力強い加速と、WLTCモードで19.6km／Lという燃費性能を両立しています。

最上級グレード独自の装備として、オフロード走行を想定した専用チューニングのAVSが搭載されました。これは凹凸路での頭の揺れを抑制し、安定性と快適性を高めるものです。

また、標準仕様より15mm高い地上高と、18インチのオールテレインタイヤを採用することで、悪路走破性を向上させています。

安全面でも抜かりはなく、最新の「Lexus Safety System ＋」に加え、アドバンスドパークとパーキングサポートブレーキを標準装備。さらにパノラマルーフをメーカーオプションで設定することができます。

電動車としての先進性と、タフな走行性能を高い次元で融合させた、まさにNXシリーズのフラッグシップと呼べる1台です。

NX450h＋ “OVERTRAIL”の価格（消費税込）は772万5000円に設定されています。