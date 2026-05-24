2年以内に新登場

「ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ」は、2026年5月14日に実施されたホンダの「2026ビジネスアップデート」にあわせて披露された新型モデルです。

ホンダは、これから当分の間、EVではなくハイブリッドに注力してゆくという方針を示し、2027年からは、ハイブリッドシステムとプラットフォームを刷新した次世代ハイブリッドを、北米を中心に2029年度までにグローバル市場に15モデル導入すると宣言しました。

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そして、具体例として、2年以内に発売を予定するモデルとしてホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプとアキュラ・ハイブリッドSUVプロトタイプが披露されました。

新しいハイブリッドシステムは、2023年のホンダのハイブリッド車に対して、30％以上もコストが低減しているそうです。

また、軽量な次世代プラットフォームと、新開発の電動AWDユニットと組み合わせることで、10％以上の燃費向上と、上質で爽快な走りを実現すると説明しています。

クロスオーバークーペ風なスタイル

発表会では、ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプの実車が公開されました。

薄型ヘッドライトを採用した顔つきは、非常にシャープなもの。セダンと言いながらも、ファストバックのルーフラインと、大口径のタイヤホイールの組み合わせで、クロスオーバー風です。

ボンネットが短く、ロングホイールベースで、リアエンドが高い位置まで、まっすぐカットされているのも特徴でしょう。セダンとはいえ伝統的な3ボックスではなく、クロスオーバークーペ風なスタイルになっていたのです。

アコードなのか、シビックなのか、それとも新型？

ここで気になるのが、“ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプが発売時に、なんという名前になるのか？”ということです。現在のホンダのセダンは「アコード」と「シビック」の2枚看板という状況です。

今回、お披露目されたプロトタイプは、そのどちらかになるのか…もしくは、まったく新しい名前で出てくるのか、という可能性があります。

ここで難しいのは、サイズ感的に、今回のプロトタイプがシビックとアコードのどちらであってもおかしくないことです。

また、現行シビックのデビューは2021年、現行アコードは2022年であったため、2年後に登場するというタイミングは、やはりどちらであってもおかしくありません。

シビックの方が先に出ているので、今回のプロトタイプは次期シビックなのかと考えられますし、オーソドックスなセダンは人気低迷しているので、次期アコードはクロスオーバー化して話題を狙うという可能性もあります。

はたまた、まったく新規の名称で、セダン系のラインナップを拡充するという路線もありえます。

発売中止になった「ホンダ0」の技術

ただし、ある程度予想できることは、発売中止となったEV「ホンダ0」に使われるはずだった技術の多くが、ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプにも採用されるということです。

ホンダ0シリーズは、金型までできて、ほぼ完成していたそうです。当然、中身に使われる技術も完成していたでしょう。そうとなれば、完成した技術はハイブリッドにも採用されます。

では、ホンダ0の技術は何であったかと振り返れば、それは「Thin（薄く）、Light（軽く）、and Wise（賢く）」というもの。バッテリーやプラットフォーム、モーターを含むe-Axelを小さくして薄い車体を作り上げました。

ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプも、フロントのオーバーハングが短いのはパワートレインが小さい証拠です。

使われる次世代プラットフォームも、非常に軽いと説明されています。これもホンダ0の技術が使われているはずです。そして、賢いことも確実です。

ホンダは、今回の説明会で、「2028年から次世代ADAS（先進運転システム）を採用する」とも説明しています。これは、運転支援が高速道路などの自動車専用道だけでなく一般道までに広がったものです。2年後に登場予定のホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプ」も当然、採用されることでしょう。

また、ホンダ0は、2足歩行ロボットの姿勢制御技術を活用して、より意のままのダイナミックな走りも実現すると説明されていました。ホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプは、上質で爽快に走ると説明されていましたから、きっとホンダ0の、そうした技術も使われているはずです。

どちらにせよホンダ・ハイブリッド・セダン・プロトタイプは、パワートレインとなるハイブリッドシステムから、プラットフォームまでを刷新した、まさに新世代のクルマになります。

これまで以上に高性能であることは間違いありません。どんな走りが楽しめるのか…2年の待ち時間は、それほど長くないはずです。期待しましょう。