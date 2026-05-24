レディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを、5月15日（金）からオフィシャルオンラインストアや全国の店舗で発売している。

MILKFED.がハローキティとのコラボレーションアイテムを発表

今回はブランドのルーツであるロサンゼルスのビーチをイメージしたアイテムがラインアップ。プルメリアやハイビスカスを身につけてこんがりと日焼けしたハローキティと双子の妹「ミミィ」のオリジナルグラフィックが特徴となっている。

全店で取り扱うアイテムは4種類で、半袖Tシャツの「SUN-KISSED F2F S/S TEE」（ホワイト・ブラック・6050円）は、ギンガムチェックの水着を着て、頭にプルメリアの花を飾った2人が、砂浜で仲良く向き合うデザインになっている。

「SUN-KISSED F2F S/S TEE」（ホワイト・ブラック・6050円）

「SUN-KISSED F2F S/S TEE」（ホワイト・ブラック・6050円）

ナップサック型の「SUN-KISSED F2F DRAWSTRING BAG」（ライトイエロー・レッド・ブラック・7700円）はフリルデザインがポイント。ハイビスカスの花をつけたキャラクターが刺繍された「SUN-KISSED F2F DRAWSTRING POUCH」（ライトイエロー・レッド・ブラック・3960円）は、レース付きの巾着ポーチになっている。リンクデザインのアクリルキーホルダー「SUN-KISSED F2F KEYCHAIN」（ライトイエロー・レッド・ブラック・1980円）もお目見えしている。

「SUN-KISSED F2F DRAWSTRING BAG」（ライトイエロー・レッド・ブラック・7700円）

「SUN-KISSED F2F DRAWSTRING BAG」（ライトイエロー・レッド・ブラック・7700円）、「SUN-KISSED F2F DRAWSTRING POUCH」（ライトイエロー・レッド・ブラック・3960円）、「SUN-KISSED F2F KEYCHAIN」（ライトイエロー・レッド・ブラック・1980円）

オンライン限定アイテムとして、サーフィンをイメージしたTシャツ「SUN-KISSED SURF S/S TEE」（ホワイト・ブラック・6050円）、アクリルキーホルダーの「SUN-KISSED SURF KEYCHAIN」（1980円）、限定カラーの「F2F DRAWSTRING POUCH」（ライトイエロー・レッド・ブラック・3960円）も販売されている。



MILKFED.の「ハローキティ」コラボアイテムは、オフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国のMILKFED.店舗で販売している。価格はすべて税込み。

「SUN-KISSED SURF S/S TEE」（ホワイト・ブラック・6050円）

「SUN-KISSED SURF S/S TEE」（ホワイト・ブラック・6050円）

「F2F DRAWSTRING POUCH」（ライトイエロー・レッド・ブラック・3960円）