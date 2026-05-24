AKB48小栗有以、ショーパンから美脚スラリ ディズニー満喫ショットに「スタイル良すぎ」「リアルプリンセス」と反響

AKB48小栗有以、ショーパンから美脚スラリ ディズニー満喫ショットに「スタイル良すぎ」「リアルプリンセス」と反響