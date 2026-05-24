AKB48小栗有以、ショーパンから美脚スラリ ディズニー満喫ショットに「スタイル良すぎ」「リアルプリンセス」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】AKB48の小栗有以が5月23日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのショートパンツ姿を公開した。
【写真】24歳AKB人気メンバー「手も脚も長くてスタイル良すぎ」美脚スラリのショーパン姿
小栗は「ジュビリーブルーに染まった日」とコメントし、東京ディズニーシーでのショットを複数枚投稿。水色のミニーマウスのカチューシャをつけ、水色の半袖のパフスリーブトップスに白いショートパンツを合わせたコーディネートで水色のバルーンを持ったショットを披露し、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ディズニーコーデ可愛すぎる」「透明感すごい」「水色がめっちゃ似合う」「手も脚も長くてスタイル良すぎ」「天使」「リアルプリンセス」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳AKB人気メンバー「手も脚も長くてスタイル良すぎ」美脚スラリのショーパン姿
◆小栗有以、ショーパンコーデでディズニーシーへ
小栗は「ジュビリーブルーに染まった日」とコメントし、東京ディズニーシーでのショットを複数枚投稿。水色のミニーマウスのカチューシャをつけ、水色の半袖のパフスリーブトップスに白いショートパンツを合わせたコーディネートで水色のバルーンを持ったショットを披露し、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ディズニーコーデ可愛すぎる」「透明感すごい」「水色がめっちゃ似合う」「手も脚も長くてスタイル良すぎ」「天使」「リアルプリンセス」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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