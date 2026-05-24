Jリーグで珍しいハプニング！ シュートでゴール方向に飛んだのはボールではなく…中継カメラ、GKも騙される？
珍しい“ハプニング”が起きた。
東京ヴェルディは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で横浜F・マリノスとホームで対戦。その試合中に思わぬ珍事が発生した。
話題のシーンは前半。ボールを持った福田湧矢がペナルティエリア左手前で反転すると、そのまま思い切りよく右足を振り抜く。しかしシュートは相手DFにブロックされた。
ところがその瞬間、福田の右足のスパイクが勢いよく脱げ、そのままゴール方向へ一直線。ボールよりも存在感を放つように飛んでいったスパイクは、ゴール前付近まで到達した。
あまりに予想外の軌道だったためか、横浜FMのGK朴一圭も一瞬反応。さらに中継カメラもボールではなく、飛んでいくスパイクを追いかけるまさかの展開となった。
その後は福田のスパイクが脱げていたため、東京Vの選手がボールを外に出して試合が一時ストップ。落ちていたスパイクを拾い、返しにきたGK朴一圭に対し、福田は手を合わせて感謝を示していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
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ところがその瞬間、福田の右足のスパイクが勢いよく脱げ、そのままゴール方向へ一直線。ボールよりも存在感を放つように飛んでいったスパイクは、ゴール前付近まで到達した。
あまりに予想外の軌道だったためか、横浜FMのGK朴一圭も一瞬反応。さらに中継カメラもボールではなく、飛んでいくスパイクを追いかけるまさかの展開となった。
その後は福田のスパイクが脱げていたため、東京Vの選手がボールを外に出して試合が一時ストップ。落ちていたスパイクを拾い、返しにきたGK朴一圭に対し、福田は手を合わせて感謝を示していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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