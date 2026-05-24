J2・J3百年構想リーグ第18節で群馬がゴールラッシュ

ザスパ群馬は5月23日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第18節でSC相模原を7-2で下した。

クラブ史上最多得点での勝利は大きな反響を呼んでいる。

群馬は前半11分のDF中野力瑠のゴールで先制。さらにFW百田真登、FW西村恭史が続いて3点のリードを奪った。

後半に入ってすぐに2点を返されたものの、相手に退場者が出ていたこともあって、そこからさらにゴールラッシュを展開。MF小西宏登、MF米原秀亮 、MF玉城大志が立て続けにゴールを奪い、最後は途中出場のFW中島大嘉が締めて、7-2で勝利を収めた。枠内シュート11本の内7本を得点に結びつける抜群の決定力を示し、3月に敵地で0-5の完敗を喫していた相模原相手に雪辱を果たした。

クラブ史上最多得点での大勝にSNSでは「最高！」「野球？」「ケチャドバじゃん」「全部見事なゴール」「前を向いてる時が強い」「今日はお祭り」「アウェイ0-5の借りはきっちり返した」「スタジアムで興奮しまくりだった」「7ゴール決めて得点者バラバラ（FOOTBALL ZONE編集部）