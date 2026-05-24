飼い主さんを“ソファ化”　テレビを見る猫ちゃんのくつろぎ姿がかわいすぎる

猫は気まぐれな生き物。呼んでも来ないと思いきや、呼んでもないのにやってくる。

テレビを見ている飼い主さんに「抱っこしろ」と迫り、見事に抱っこを勝ち取った猫ちゃんの画像がXで注目を集めています。

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飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、自身の上に乗るラガマフィン・つきみくんを収めた1枚。飼い主さんのお腹をソファ代わりに、ゆったりと仰向けになっています。

右手を肘掛け代わりにつかむ姿からは、かなり座り慣れた雰囲気が漂っています。目つきも真剣で、まるで本当にテレビを見ているかのよう。なんとなくこのまま、リモコンまで操作し出しそうな気配があります。

飼い主さんがテレビを見始めるとすぐにやってきたというつきみくん。テレビの前で存在をアピールしたのち、飼い主さんを見つめながら、「抱っこして」と鳴いてきたそう。そんな頼み方をされて断れる人類はいるんでしょうか？

人間さながらにテレビへ向かうつきみくんの姿は1.5万件を超すいいねを集め、コメント欄には「甘えん坊さん！」「可愛い」「お気に入りの番組あるんですか？」といった声が寄せられています。

つきみくんは以前からテレビの前で鳴き、抱っこを要求することがあったそう。しかし当時は抱っこをして構ってもすぐにどこかに行ってしまい、何がお望みなのかがわからなかったとのこと。

そこで抱っこしたまま構わずにいたところ、飼い主さんの膝の上でまっすぐにテレビを見ていることに気がついたそう。そのため「本当にテレビが見たいのかもしれません」と飼い主さんは話しています。

飼い主さんに抱っこされている間のつきみくんは大人しく、テレビに集中。すぐに降りるときもあれば、しばらく集中して見ているときも。だいたい15分前後は乗っていて、見飽きるとどこかへ行くとのこと。

そんな気まぐれなつきみくんについて飼い主さんは「面白いねこだな」とコメント。「抱っこするまで目の前でアピールしてくるのも、見飽きると急に去っていく自由すぎるところも、本当に可愛くて大好きです」と話しています。

＜記事化協力＞

つきみねこ さん（@____tukimineko）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052401.html