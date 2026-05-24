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読売テレビ「君が死刑になる前に」ドラマ考察系YouTuberが読み解く公式相関図の盲点と「真犯人」のヒント

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読売テレビ「君が死刑になる前に」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【君が死刑になる前に】第８話ドラマ考察 凪音や長峰洋子、汐梨は犯人ではない理由！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希 内博貴」を公開した。動画では、ドラマの第8話を振り返りつつ、真犯人がアナウンサーの宝来茜（白戸ゆめの）である可能性について、独自の視点から考察を展開している。



ドラマ終盤に向けて犯人探しが白熱する中、トケル氏は「正直、犯人が絞れない」と前置きしつつも、あえて意外な人物にスポットを当てた。物語は被害者教師たちの「教え子」の中に犯人がいるという流れになっている。しかし、現在疑われている一条凪音（伊礼姫奈）、長峰洋子（内田慈）、大隈汐梨（唐田えりか）の3人については「何をやってるか全くわからない人たち」であり、行動から突き止めることが難しいため、別の視点からの考察が必要だと語る。



そこでトケル氏が「犯人かもしれない」と提唱するのが、ニュースを読むアナウンサーの宝来茜だ。根拠の一つとして、教え子世代（現在28～30歳）と宝来茜を演じる白戸の年齢が近く、世代として当てはまる可能性を指摘。また、公式の相関図において、宝来茜が主人公の坂部琥太郎（加藤清史郎）らと一緒に2026年の枠に不自然に配置されている点に着目し、「宝来茜もタイムスリップしているんじゃないか」という説を展開した。



さらに、屋上から被害者を突き落とした犯人のシルエットについても深く分析。犯人は「細身で背が低い感じ」であったことから、長身である汐梨とは合致しないと指摘。また、被害者が犯人を「女の子っぽい」と表現したことから、洋子のイメージとも異なるとし、宝来茜のサイズ感が最も適していると推測した。



何度もニュースを読むシーンで登場している点や、過去のタイムスリップ時にメッセージを送って事件を回避させた経緯など、様々な伏線を整理したトケル氏。最後は「宝来茜を怪しんでいきたい」と語り、今後のドラマの展開にさらなる期待を寄せて考察を締めくくった。