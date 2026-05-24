ソシエダ久保建英は2試合出番なしでシーズン終了…疲労なくW杯日本代表合流へ
[5.23 ラ・リーガ第38節 エスパニョール 1-1 ソシエダ]
ラ・リーガは23日、第38節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはエスパニョールと1-1で引き分けた。久保は2試合連続でベンチスタートとなり、2試合連続の出番なし。昨年9月の左足首捻挫、今年1月の左ハムストリング肉離れといった負傷に悩まされた2025-26シーズンは不完全燃焼で幕を閉じた。
2度にわたる負傷の影響により、シーズン25試合出場は2019-20シーズンのラ・リーガ加入以来最も少ない数字。スコアポイントも2ゴール4アシストの合計6ポイントにとどまった。一方、コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)では自身初のタイトル獲得を成し遂げ、チーム成績では記念すべきシーズンとなった。
久保は自身2度目のW杯となる北中米W杯メンバーに選出されており、25日から始まる国内合宿に合流する。日本代表チームは31日の壮行試合アイスランド戦を経て、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ、アメリカ・ナッシュビルでのベースキャンプを実施。6月14日のW杯初戦オランダ戦に備える。
ラ・リーガは23日、第38節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはエスパニョールと1-1で引き分けた。久保は2試合連続でベンチスタートとなり、2試合連続の出番なし。昨年9月の左足首捻挫、今年1月の左ハムストリング肉離れといった負傷に悩まされた2025-26シーズンは不完全燃焼で幕を閉じた。
2度にわたる負傷の影響により、シーズン25試合出場は2019-20シーズンのラ・リーガ加入以来最も少ない数字。スコアポイントも2ゴール4アシストの合計6ポイントにとどまった。一方、コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)では自身初のタイトル獲得を成し遂げ、チーム成績では記念すべきシーズンとなった。
久保は自身2度目のW杯となる北中米W杯メンバーに選出されており、25日から始まる国内合宿に合流する。日本代表チームは31日の壮行試合アイスランド戦を経て、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ、アメリカ・ナッシュビルでのベースキャンプを実施。6月14日のW杯初戦オランダ戦に備える。