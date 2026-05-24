土日限定・5路線が定額1,000円で乗り放題！ 愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」

記事ポイント 2026年6月の土日限定で、知多半島の有料道路4路線と猿投グリーンロードがETC1日1,000円で乗り放題になります利用予定日の2営業日前までに事前申込が必要で、名古屋方面やセントレア東ICからの移動コストを大幅に抑えられます2026年3月にオープンした阿久比パーキングエリア上り線では、本格肉まん専門店や知多産そばの新グルメが楽しめます 2026年6月の土日限定で、知多半島の有料道路4路線と猿投グリーンロードがETC1日1,000円で乗り放題になります利用予定日の2営業日前までに事前申込が必要で、名古屋方面やセントレア東ICからの移動コストを大幅に抑えられます2026年3月にオープンした阿久比パーキングエリア上り線では、本格肉まん専門店や知多産そばの新グルメが楽しめます

知多半島の海の幸や絶景を週末にたっぷり楽しめる、お得なドライブ企画が始まります。

愛知道路コンセッションが実施するこの企画は、事前申込制で1日1,000円という明快な料金設定が特徴です。

セントレア（中部国際空港）への足としても活用できます。

愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」





企画名：知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画実施期間：2026年6月の土日限定対象道路：知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路・猿投グリーンロード料金：1日1,000円（ETC利用）申込条件：利用予定日の2営業日前までに事前申込申込・詳細：乗り放題企画の公式サイトに掲載されます

愛知道路コンセッションが2026年6月の毎週土日に実施するこの企画では、知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路の4路線と猿投グリーンロードが対象となります。

通常料金と比べて大幅に節約できる1日1,000円の定額で、これらの路線を何度でも利用できます。

申込は利用予定日の2営業日前までにウェブサイトから行う事前申込制です。

名古屋方面からセントレア東ICまでのルートを含め、知多半島各地への移動コストをまとめて抑えられる設計になっています。

阿久比パーキングエリア（上り線）の新グルメ





2026年3月28日に新規オープンした阿久比パーキングエリア（上り線）には、本格肉まん専門店・そば甘味処・コンビニエンスストアが出店しています。

知多半島ドライブの立ち寄りスポットとして、食事から土産まで一か所でそろいます。

玲玲香包（リンリンシャンバオ）

本格肉まん専門店の玲玲香包（リンリンシャンバオ）は、秘伝の「特製肉まん」を看板メニューに、角煮がたっぷり詰まった「角煮まん」やエビチリの旨みを閉じ込めた「エビチリまん」などを提供しています。

ドライブ中に手軽に食べられるサイズ感で、走行中の小腹を満たすのに適したラインナップです。

知多美人そば

そば・甘味処「知多美人そば」では、阿久比町周辺で収穫されたそばの実と同町産の玄米を使用したそばを提供しています。

入口には手作りの知多木綿の暖簾が掲げられ、地域の素材と手仕事が店内空間に反映されています。

このメニューは阿久比パーキングエリア（上り線）でのみ味わえます。

ファミリーマート阿久比PA上り店

パーキングエリア内にはコンビニエンスストア「ファミリーマート阿久比PA上り店」も出店しており、飲み物や日用品の購入にも対応しています。

知多半島各地のアンテナショップ的な情報は「愛知多の種」のウェブサイトに掲載されています。

知多半島の主要観光スポット

乗り放題企画の対象路線沿いには、空港・グルメ・海産物と幅広いジャンルの観光スポットが点在しています。

各施設への最寄りインターチェンジが設定されており、1日1,000円の定額で複数箇所を周遊できます。

中部国際空港（セントレア）

最寄りインターチェンジはセントレア東ICです。

中部国際空港（セントレア）では航空機の発着を展望エリアから見学でき、レストラン街で名古屋グルメを食べられるほか、セントレアオリジナルのお土産の購入も可能です。

えびせんべいの里





最寄りインターチェンジは美浜ICです。

えびせんべいの里では、複数の味のえびせんべいの試食と購入ができ、体験コーナーで巨大えびせんべいを自分で作る工程も体験できます。

大型倉庫型の広い売場に知多半島土産が豊富に並んでいます。

魚太郎

最寄りインターチェンジは南知多ICです。

魚太郎では海を目の前にした立地で手ぶらのまま浜焼きバーベキューが楽しめ、新鮮な海の幸を使った海鮮丼や焼き物も提供されています。

鮮魚・干物・貝類など多種類の海産物を購入することもできます。

豊浜 魚ひろば

最寄りインターチェンジは豊丘ICです。

豊浜 魚ひろばでも鮮魚・干物・貝類を種類豊富に取りそろえており、購入した新鮮な海産物をその場で焼いて食べるスタイルが楽しめます。

知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路・猿投グリーンロードの5路線が1日1,000円で乗り放題になるこの企画は、2026年6月の土日のみの開催で、利用予定日の2営業日前までの事前申込が必須です。

セントレア観光から海産物グルメ・えびせんべい体験まで、1日で複数スポットを巡れる設計になっています。

愛知道路コンセッション「知多半島の有料道路 1日1,000円ETC乗り放題企画」の紹介でした。

よくある質問

Q. 対象となる有料道路はどの路線ですか？

A. 知多半島道路・南知多道路・知多横断道路・中部国際空港連絡道路の4路線と、猿投グリーンロードの計5路線が対象です。

Q. 申込の締め切りはいつですか？

A. 利用予定日の2営業日前までに公式サイトからの事前申込が必要です。

当日申込には対応していません。

Q. 阿久比パーキングエリア（上り線）はいつオープンしましたか？

A. 2026年3月28日に新規オープンしました。

本格肉まん専門店「玲玲香包（リンリンシャンバオ）」、そば・甘味処「知多美人そば」、「ファミリーマート阿久比PA上り店」の3店舗が出店しています。

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