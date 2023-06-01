プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け」 「新ゴボウのきんぴら」 「トマトのかき玉汁」 の全3品。
魚と野菜がたくさんとれる、栄養バランスの良い和定食です。

【主菜】作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け
作り置きできる南蛮漬け。お酢の入ったタレで、揚げ物もサッパリといただけます。

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調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：372Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

アジ  (開き:骨なし)4尾分
  塩  少々
  片栗粉  大さじ2
玉ネギ  1/2個
ニンジン  1/4本 貝われ菜  1/2パック ＜南蛮ダレ＞
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1
  酢  大さじ4
  しょうゆ  大さじ2
  塩  少々
  赤唐辛子  (刻み)1/2本分
  水  150ml
揚げ油  適量

【下準備】

アジは食べやすい大きさに切って塩を振り、10分程置く。キッチンペーパーなどで水気を拭き取り、片栗粉をまぶす。

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玉ネギは薄切りにする。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを2等分に切る。揚げ油を170℃に予熱し始める。

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＜南蛮ダレ＞の材料を小鍋に入れ、ひと煮たちさせる。

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【作り方】

1. アジを170℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきる。

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2. 熱いうちにバットに並べ、玉ネギ、ニンジンをのせて＜南蛮ダレ＞をかける。粗熱が取れたら、貝われ菜と一緒に器に盛る。

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時間があれば30分程冷蔵庫で冷やすと、味がなじんでよりおいしくいただけます。

【副菜】新ゴボウのきんぴら
やわらかい新ゴボウなので、サッと炒める程度で十分です。

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調理時間：10分
カロリー：95Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

新ゴボウ  1/2本 ニンジン  1/4本 みりん  大さじ1/2
しょうゆ  大さじ1/2
赤唐辛子  (刻み)少々
サラダ油  適量 白ゴマ  適量

【下準備】

新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、長さ4cmの細切りにして水に放ち、水気をきる。ニンジンは皮をむき、細切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、新ゴボウとニンジンを炒める。

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2. しんなりしてきたら、みりん、しょうゆ、赤唐辛子を加え、炒め合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。

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【スープ・汁】トマトのかき玉汁
ひと手間かけてトマトの皮をむけばおいしさアップ！

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調理時間：10分
カロリー：152Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

トマト  1個
溶き卵  1個分
＜スープ＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ2
  水  300ml
  塩コショウ  少々
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  小さじ1
ネギ  (刻み)適量

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、フォークに刺して直火であぶる。皮が破れたら皮をむき、くし切りにする。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. 小鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、トマトを入れて1分程煮る。＜水溶き片栗＞をまわし入れて、トロミをつける。

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2. 溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそってネギを散らす。

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