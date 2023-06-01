【今日の献立】2026年5月24日(日)「作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け」 「新ゴボウのきんぴら」 「トマトのかき玉汁」 の全3品。
魚と野菜がたくさんとれる、栄養バランスの良い和定食です。
【主菜】作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け
作り置きできる南蛮漬け。お酢の入ったタレで、揚げ物もサッパリといただけます。
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：372Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩 少々
片栗粉 大さじ2
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/4本 貝われ菜 1/2パック ＜南蛮ダレ＞
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
酢 大さじ4
しょうゆ 大さじ2
塩 少々
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
水 150ml
揚げ油 適量
玉ネギは薄切りにする。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを2等分に切る。揚げ油を170℃に予熱し始める。
＜南蛮ダレ＞の材料を小鍋に入れ、ひと煮たちさせる。
2. 熱いうちにバットに並べ、玉ネギ、ニンジンをのせて＜南蛮ダレ＞をかける。粗熱が取れたら、貝われ菜と一緒に器に盛る。
時間があれば30分程冷蔵庫で冷やすと、味がなじんでよりおいしくいただけます。
【副菜】新ゴボウのきんぴら
やわらかい新ゴボウなので、サッと炒める程度で十分です。
調理時間：10分
カロリー：95Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
しょうゆ 大さじ1/2
赤唐辛子 (刻み)少々
サラダ油 適量 白ゴマ 適量
2. しんなりしてきたら、みりん、しょうゆ、赤唐辛子を加え、炒め合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。
【スープ・汁】トマトのかき玉汁
ひと手間かけてトマトの皮をむけばおいしさアップ！
調理時間：10分
カロリー：152Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
溶き卵 1個分
＜スープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ2
水 300ml
塩コショウ 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 小さじ1
ネギ (刻み)適量
2. 溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそってネギを散らす。
魚と野菜がたくさんとれる、栄養バランスの良い和定食です。
【主菜】作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け
作り置きできる南蛮漬け。お酢の入ったタレで、揚げ物もサッパリといただけます。
©Eレシピ
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：372Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）アジ (開き:骨なし)4尾分
塩 少々
片栗粉 大さじ2
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/4本 貝われ菜 1/2パック ＜南蛮ダレ＞
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
酢 大さじ4
しょうゆ 大さじ2
塩 少々
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
水 150ml
揚げ油 適量
【下準備】アジは食べやすい大きさに切って塩を振り、10分程置く。キッチンペーパーなどで水気を拭き取り、片栗粉をまぶす。
©Eレシピ
玉ネギは薄切りにする。ニンジンは皮をむき、せん切りにする。貝われ菜は根元を切り落とし、長さを2等分に切る。揚げ油を170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
＜南蛮ダレ＞の材料を小鍋に入れ、ひと煮たちさせる。
©Eレシピ
【作り方】1. アジを170℃の揚げ油でカリッと揚げ、油をきる。
©Eレシピ
2. 熱いうちにバットに並べ、玉ネギ、ニンジンをのせて＜南蛮ダレ＞をかける。粗熱が取れたら、貝われ菜と一緒に器に盛る。
©Eレシピ
時間があれば30分程冷蔵庫で冷やすと、味がなじんでよりおいしくいただけます。
【副菜】新ゴボウのきんぴら
やわらかい新ゴボウなので、サッと炒める程度で十分です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：95Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）新ゴボウ 1/2本 ニンジン 1/4本 みりん 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1/2
赤唐辛子 (刻み)少々
サラダ油 適量 白ゴマ 適量
【下準備】新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、長さ4cmの細切りにして水に放ち、水気をきる。ニンジンは皮をむき、細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、新ゴボウとニンジンを炒める。
©Eレシピ
2. しんなりしてきたら、みりん、しょうゆ、赤唐辛子を加え、炒め合わせる。器に盛り、白ゴマを散らす。
©Eレシピ
【スープ・汁】トマトのかき玉汁
ひと手間かけてトマトの皮をむけばおいしさアップ！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：152Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）トマト 1個
溶き卵 1個分
＜スープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ2
水 300ml
塩コショウ 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 小さじ1
ネギ (刻み)適量
【下準備】トマトはヘタをくり抜き、フォークに刺して直火であぶる。皮が破れたら皮をむき、くし切りにする。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、トマトを入れて1分程煮る。＜水溶き片栗＞をまわし入れて、トロミをつける。
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2. 溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそってネギを散らす。
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