「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が23日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。自身の冠番組であるテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）での演出について言及し、番組の降板も宣言した。18日の放送で嫌いな芸能人として「鈴木紗理奈」と実名を告白し、鈴木が不快感をあらわにするなど物議を醸していた。

あのはXで「あのちゃんねるとは『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いするからやめてください』など、生意気にも番組を大切に思う気持ちから、自分の見解や意見を強く伝えたり、やり取りを重ねることがこれまで何度もありました」と番組側とのこれまでの関係を明かした。

続けて「それでも改善されず、自分にとっても不本意な状況が続いたことから、過去にも番組を降ろさせてくださいというところまで腹割って話させてもらっていました。それから番組側は改善しますと言ってくれたので、もう少し続けようと様子を見て続けてきました」と説明。「でも、もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と思いをつづった。

18日の放送内容については「企画や質問内容に抵抗しても、変わらず進んでいくことは過去にもありましたが、今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した『僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから』という言葉も、オンエア上ではカットされていました」と経緯を明かし「今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです」と心境をつづった。

「今回のような質問や、暴露系の企画はゲストにも悪いし、僕もやりたくない、やらないでほしいと都度伝えてきましたが、改善される様子が無いので、これ以上はやれないとマネージャーに話していた矢先の今回の件でした」とも明かし、「番組を楽しみにしてくださっていた皆さん、ゲストや関係者の皆さんにはこのような形になってしまいすみませんが、最後まで何卒よろしくお願いします」と締めた。

この日、あのの投稿前には番組側が公式サイトで「多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」などと謝罪。22日にはテレビ朝日も「スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」などとコメントしていた。