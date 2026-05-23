中村ゆりか、露出カットでのこだわり明かす「ボディメイクというより」【Yu LU ri NA】
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の中村ゆりかが23日、都内で開催された『中村ゆりか写真集 Yu LU ri NA』発売記念イベントに出席。露出カットでのこだわりを明かした。
【写真】29歳美人女優、綺麗に見せるためにこだわった露出カット
八ヶ岳で撮影を行った本作は、雄大な自然の中で中村が持つ独特の雰囲気や透明感をより魅力的に映し出したカットを多数収録。黒のジャケットコーデによるクールなカットをはじめ、自然体の表情を捉えたナチュラルなカット、さらには水着姿まで、多彩な表情が楽しめる一冊となっている。
可愛らしい響きのタイトルについて、中村は「発音が可愛かったり、私のファンネームが『YULUNA（ユルナ）』なんですけど、それと私のゆりかの『ゆり』を取って、『Yu LU ri NA』っていう風に意味を込めています」と解説。撮影中に印象に残っている出来事については「表紙にもある、ピンクのドレスが結構大振りで。メイクさんとスタイリストさんの3人がかりで、裾を持ち上げて移動していました（笑）。そこがちょっと大変だったんですけど、きれいな写真が撮れてよかったです」と笑顔で振り返った。また、前作の写真集に99点と自己採点していたことを踏まえて、本作に対する自己採点を求められると、中村は「100点で」と笑顔を見せていた。
撮影に向けてのボディメイクに関して、中村は「コンディションを整えることはもちろんなんですけど、ボディメイクというより、写真集の中で背中だったり、露出がある部分があるんですけど、そこにハイライトとか、ウルつやするように、ボディクリームにラメが入ったものを乗せて、光とか反射で綺麗に見せていたり」と回想。今後挑戦してみたいことを聞かれると「なるべくこれからも、女の子の味方になれるように、背中を押せるような、そういうメッセージを届けていきたいなという風に思いました。演技でも歌でも」とコメントし、3冊目の写真集に対する意欲を聞かれると「ぜひ！そういう機会をいただけたら」と笑顔を見せていた。
20代ラストイヤーでやっておきたいことを質問されると「より自分の体と向き合って、もっと健康的で健やかな女性を目指して。日頃の体調管理だったり、気を付けていきたいなっていう風に思いました」と返答。健康のために現在取り組んでいることに関しては「運動もそうなんですけど、食事も栄養バランスを考えて。生活リズムをちゃんと整えるように気を付けています」と明かした。
お気に入りのカットについて、中村は「建物の感じと、お洋服がマッチしていて。本当におとぎ話に出てくるお姫様のようなところが、個人的に好きなスタイルだったので。お気に入りだなと思います」とアピール。撮影での思い出を聞かれると「自分の愛犬を連れて行ったんです。2匹いるんですけど、一緒に撮影に臨めて、すごく大切な宝物になりました」と笑顔を見せた。
発売後の反響に関しては「両親からは、『すごく大人になったね』っていう風に、成長を感じていただいています（笑）」と報告。「映画もそうなんですけど、割とグローバルを目的として、いろんな海外の方たちにも知っていただきたいのと、写真集も言葉を使わずに、作品で、写真で表現してっていうのを、感覚で感じ取ってもらって、知っていただけたらなっていう風に思います」と話していた。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人女優、綺麗に見せるためにこだわった露出カット
◆中村ゆりか、2nd写真集は「100点で」
八ヶ岳で撮影を行った本作は、雄大な自然の中で中村が持つ独特の雰囲気や透明感をより魅力的に映し出したカットを多数収録。黒のジャケットコーデによるクールなカットをはじめ、自然体の表情を捉えたナチュラルなカット、さらには水着姿まで、多彩な表情が楽しめる一冊となっている。
◆中村ゆりか、露出カットでのこだわり
撮影に向けてのボディメイクに関して、中村は「コンディションを整えることはもちろんなんですけど、ボディメイクというより、写真集の中で背中だったり、露出がある部分があるんですけど、そこにハイライトとか、ウルつやするように、ボディクリームにラメが入ったものを乗せて、光とか反射で綺麗に見せていたり」と回想。今後挑戦してみたいことを聞かれると「なるべくこれからも、女の子の味方になれるように、背中を押せるような、そういうメッセージを届けていきたいなという風に思いました。演技でも歌でも」とコメントし、3冊目の写真集に対する意欲を聞かれると「ぜひ！そういう機会をいただけたら」と笑顔を見せていた。
◆中村ゆりか、20代ラストイヤーでやっておきたいこと
20代ラストイヤーでやっておきたいことを質問されると「より自分の体と向き合って、もっと健康的で健やかな女性を目指して。日頃の体調管理だったり、気を付けていきたいなっていう風に思いました」と返答。健康のために現在取り組んでいることに関しては「運動もそうなんですけど、食事も栄養バランスを考えて。生活リズムをちゃんと整えるように気を付けています」と明かした。
お気に入りのカットについて、中村は「建物の感じと、お洋服がマッチしていて。本当におとぎ話に出てくるお姫様のようなところが、個人的に好きなスタイルだったので。お気に入りだなと思います」とアピール。撮影での思い出を聞かれると「自分の愛犬を連れて行ったんです。2匹いるんですけど、一緒に撮影に臨めて、すごく大切な宝物になりました」と笑顔を見せた。
◆中村ゆりか、両親からの反応
発売後の反響に関しては「両親からは、『すごく大人になったね』っていう風に、成長を感じていただいています（笑）」と報告。「映画もそうなんですけど、割とグローバルを目的として、いろんな海外の方たちにも知っていただきたいのと、写真集も言葉を使わずに、作品で、写真で表現してっていうのを、感覚で感じ取ってもらって、知っていただけたらなっていう風に思います」と話していた。（modelpress編集部）
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