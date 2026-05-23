

日本車両製造株式会社は2026年5月19日、日立製作所、東芝などで構成されるコンソーシアム（HTSC）より受注し、同社が製造を担当してきた台湾高速鉄道（台湾新幹線）向けの新型高速鉄道車両について、記念すべき第1回目の出荷を行ったと発表しました。まもなく日本の新幹線技術が、再び海を渡ることになります。

この新型車両は、JR東海の最新型新幹線「N700S」をベースに開発されており、先日の台湾現地での実車動画公開に続き、日本の製造現場からもいよいよ具体的な「旅立ち」が始まったことになります。愛知県の工場から世界へと羽ばたく次世代新幹線の姿は、日本の鉄道ファンだけではなく台湾旅行のリピーターにとって見逃せないニュースでしょう。

※下の記事内の動画では、新型車両の車内の様子がチェックできます。

【参考記事】台湾新幹線の新型「N700ST」実車動画が公開！全席コンセントや自走用バッテリー搭載、日本のN700Sからの進化点と2027年デビューへの期待 https://tetsudo-ch.com/13028631.html

日本の名門・日本車両から出荷！「N700S」のDNAを継ぐ台湾の新型車両

台湾高速鉄道が2027年下半期の営業運転開始を目指して導入を進めている新型車両（N700ST）12編成144両のうち、日本車両が製造を受け持つ車両の初期分が、日立製作所へ向けて無事に出荷されました。

本プロジェクトは、日立・東芝等による「Hitachi Toshiba Supreme Consortium（HTSC）」が2023年5月に台湾高鐵から受注したメガ案件です。

その製造の重要な一翼を担う日本車両は、日本国内の新幹線車両を数多く手がけてきたパイオニアであり、長年培ってきた高速鉄道の高度な製造技術と厳格な品質管理の知見をフルに活かし、計画通りに製造を推進してきました。

台湾新幹線N700ST（画像：台湾高鐡）

完成した車両は東海道・山陽新幹線の最新型である「N700S」をベースにしており、台湾では「N700ST」と呼ばれています。NT700STの先頭車両は、ノーズが、日本のN700Sよりも長いのが見た目の特徴です。

騒音を低減して、衝撃吸収性をアップさせています。車内のシートは台湾の山をイメージしたライトブルーになっており隣の視線が気にならないよう背もたれの頭部（ヘッドレスト）がやや内側にせり出す形状になっています。軽量サイレント仕様の背面テーブル、荷物掛け用の専用フック、充電コンセント、フルカラーLCD（液晶）情報ディスプレイなどを装備し、バリアフリー対応のトイレを設置し車いすスペースを6席分にするなどバリアフリーにも配慮した仕様になっているそうです。

日本の最高峰の乗り心地と安全性能がそのまま台湾の最新鋭車両へと受け継がれています。

愛知から世界へ！陸送から海上輸送へ

日本車両（愛知県の豊川製作所など）を出発した車両は、今後、日立の拠点へ運び込まれます。その後、日本の港から船積みされ、8月頃には台湾の港へと到着する予定とされています。

このスケジュールをみると、当初の想定通りに、2027年の営業運転開始に向けて計画通り着実に進行中のようです。

日本の工場から、台湾の未来を乗せる新しい新幹線が旅立ちました。私たちが普段乗っている「N700S」の兄弟が、海を越えた台湾の地でオレンジ色のラインをまとい、2027年に華々しくデビューします。日本車両や日立・東芝などの新幹線車両の新章の開始を、楽しみに待ちましょう。

（画像：日本車輌、台湾高鐡）

鉄道チャンネル編集部

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