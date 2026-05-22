¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥À¥á²¡¤·¡×¡ÖºÇ¸åÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»â»Ê¡¢·èÃå¸å¤Î¡È°ì·â¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ì¸À ¹µ¤¨¹Ô»Ê¤âÈïÃÆ
¡ãÂçÁêËÐ¸Þ·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿»â»Ê¤Î¡È¥À¥á²¡¤·¡É
¡¡Á°Æ¬½½ÆóËçÌÜ¡¦»â»Ê¡ÊÍë¡Ë¤¬Á°Æ¬È¬ËçÌÜ¡¦Ä«ÇòÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¡¢·èÃå¸å¤Ë»â»Ê¤¬¡È¥À¥á²¡¤·¡É¤Î¤è¤¦¤ËÅÚÉ¶²¼¤ÇÄ«ÇòÎ¶¤òÆÍ¤ÅÝ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÄ«ÇòÎ¶¤Ï¹µ¤¨¤Î¹Ô»Ê¤Ë¤âÀÜ¿¨¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¸åÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥À¥á²¡¤·¡×¡Ö¤«¤Ê¤·¤·¤À¤è¡×¤È¶ì¸À¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿»â»Ê¡£Ä«ÇòÎ¶¤Î±¦ÏÓ¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢±¦»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤ÇÎ¾¤Þ¤ï¤·¤òÄÏ¤ß¡¢¶»¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê°µÎÏ¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤·¤¿»â»Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·èÃå¸å¡¢ÅÚÉ¶²¼¤ËÍî²¼¤·¤¿»â»Ê¤ÏÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¡È¥À¥á²¡¤·¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄ«ÇòÎ¶¤òÆÍ¤ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»â»Ê¤Ï¤¹¤°¤ËÅÚÉ¶¾å¤Ø¡£µÒÀÊÉÕ¶á¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÄ«ÇòÎ¶¤Ï¹µ¤¨¤Î¹Ô»Ê¤Ë¾×ÆÍ¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¼þ°Ï¤Î¿³È½¤ä¹µ¤¨¹Ô»Ê¤òµ¤¤Å¤«¤¤¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¾¡¤Ã¤¿»â»Ê¤Ï4¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿Ä«ÇòÎ¶¤Ï9ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¤Ï¡Ö¡ÊÄ«ÇòÎ¶¤Ï¡ËÄ¥¤êº¹¤·¤·¤¿¸å¤â±¦»Í¤Ä¤ËÁÈ¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»â»Ê´Ø¤ÏÆ¬¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾åÂÎ¤ÎÄã¤µ¤â»â»Ê´Ø¤Î¤Û¤¦¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢»â»Ê´Ø¤â±¦»Í¤Ä¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤óÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏº¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêËÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶²¼¤Ç¤Î»â»Ê¤Î¡È¥À¥á²¡¤·¡É¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥À¥á²¡¤·¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÅÚÉ¶¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é²¡¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¡ÖÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨ºÇ¸å¤Î¥À¥á²¡¤·¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤«¤Ê¤·¤·¤À¤è¡×¡Ö»â»Ê ÂÌÌÜ²¡¤·¤·¤Æ¤¿ Èá¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¥À¥á»â»Ê¡×¡Ö»â»Ê¤Î¥À¥á²¡¤·¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£(ABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)