のん、千鳥ノブとのコンビでバラエティ番組のMCに初挑戦！「私がバラエティのMCを任されるなんて」

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5月24日15時より、MBS/TBS28局ネット特番『愛と知識とのんとノブ』が放送される。MCを務めるのは、俳優・アーティストとして唯一無二の才能を発揮し続けるのんと、人気お笑いコンビ・千鳥のノブ。異色のタッグが、まったく新しいプレゼンショーを見届ける。

■「（のんは）“本当に存在しているのか？”と思うほど輝いていて、目の強さやキラキラ感が唯一無二でした」（ノブ）

ある特定の対象を偏愛し、人生をかけてその魅力を追求する「ガチ愛さん」と、膨大な脳内データベースから多角的な情報を繰り出す「知識さん」。現場で培われた圧倒的な熱量と、雑学から学術的な視点まで幅広い「へぇ～」知識という、異なる角度から放たれる魅力的な情報の数々に、MCのんの心は動かされるのか!?

番組では、16年連続人気No.1の猫種「スコティッシュフォールド」、超人気ヘルシー和菓子「豆大福」、そして国民的ファミレス「ガスト」の3本柱を特集。長谷川忍（シソンヌ）、高城れに（ももいろクローバーZ）をはじめ、真壁刀義（新日本プロレス）、安井友梨、ジャンボたかお（レインボー）、河合郁人ら豪華ゲストが集結し、それぞれの「ガチ愛」を爆発させる。

対する「知識さん」側には、ロザン宇治原、ガクテンソク奥田、日比野佐和子医師という最強インテリ軍団が控え、専門的な知見や意外な事実を補足。身の回りのまだ知らない魅力を再発見できるトピックスが満載。のんの天真爛漫な感性と、ノブの鋭いツッコミが融合する、知的好奇心を刺激する時間が楽しめる。

◇スコティッシュフォールド

16年連続で「飼いたい猫種ランキング」1位に君臨するスコティッシュフォールドを、シソンヌ長谷川＆高城れにが狂おしいほどの熱量で紹介。猫の体を鼻から吸う「猫吸い」や「肉球嗅ぎ」といった、ガチ勢ならではのディープな愛情表現をのんに伝授。高城の愛猫「ZZくん」が自由にスタジオを動き回り、MCふたりもメロメロに…。

◇豆大福

プロレス界のスイーツ真壁が吠える！「豆大福はひとつとして同じものが存在しない」と断言するガチ愛さん・安井＆真壁コンビが、その奥深い世界をプレゼン。京都の人気老舗和菓子店から、行列の絶えない都内の名店まで、網羅された珠玉のラインナップを紹介。真壁流、スクワットで体に負荷をかけ、エネルギーを欲した状態で食べる豆大福こそが至高であるという理論に、のん＆ノブが全力で挑む。さらに、固くなった餅をバターで焼く「禁断のアレンジレシピ」も披露する。

◇ガスト

日本最大級のファミレス「ガスト」を愛してやまないジャンボたかお＆河合コンビが、そのポテンシャルを熱弁！専門店の技術を全店に導入した伝説の「から好し から揚げ」に注目。ネコ型配膳ロボット「ベラちゃん」が運ぶ出来立てを、のんが「生ASMR」で体感。実は隠れたコスパNo.1メニューだという超こだわったうな重にノブが感激！

■のん コメント

■ノブ（千鳥） コメント