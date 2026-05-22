のん、千鳥ノブとのコンビでバラエティ番組のMCに初挑戦！「私がバラエティのMCを任されるなんて」
5月24日15時より、MBS/TBS28局ネット特番『愛と知識とのんとノブ』が放送される。MCを務めるのは、俳優・アーティストとして唯一無二の才能を発揮し続けるのんと、人気お笑いコンビ・千鳥のノブ。異色のタッグが、まったく新しいプレゼンショーを見届ける。
■「（のんは）“本当に存在しているのか？”と思うほど輝いていて、目の強さやキラキラ感が唯一無二でした」（ノブ）
ある特定の対象を偏愛し、人生をかけてその魅力を追求する「ガチ愛さん」と、膨大な脳内データベースから多角的な情報を繰り出す「知識さん」。現場で培われた圧倒的な熱量と、雑学から学術的な視点まで幅広い「へぇ～」知識という、異なる角度から放たれる魅力的な情報の数々に、MCのんの心は動かされるのか!?
番組では、16年連続人気No.1の猫種「スコティッシュフォールド」、超人気ヘルシー和菓子「豆大福」、そして国民的ファミレス「ガスト」の3本柱を特集。長谷川忍（シソンヌ）、高城れに（ももいろクローバーZ）をはじめ、真壁刀義（新日本プロレス）、安井友梨、ジャンボたかお（レインボー）、河合郁人ら豪華ゲストが集結し、それぞれの「ガチ愛」を爆発させる。
対する「知識さん」側には、ロザン宇治原、ガクテンソク奥田、日比野佐和子医師という最強インテリ軍団が控え、専門的な知見や意外な事実を補足。身の回りのまだ知らない魅力を再発見できるトピックスが満載。のんの天真爛漫な感性と、ノブの鋭いツッコミが融合する、知的好奇心を刺激する時間が楽しめる。
◇スコティッシュフォールド
16年連続で「飼いたい猫種ランキング」1位に君臨するスコティッシュフォールドを、シソンヌ長谷川＆高城れにが狂おしいほどの熱量で紹介。猫の体を鼻から吸う「猫吸い」や「肉球嗅ぎ」といった、ガチ勢ならではのディープな愛情表現をのんに伝授。高城の愛猫「ZZくん」が自由にスタジオを動き回り、MCふたりもメロメロに…。
◇豆大福
プロレス界のスイーツ真壁が吠える！「豆大福はひとつとして同じものが存在しない」と断言するガチ愛さん・安井＆真壁コンビが、その奥深い世界をプレゼン。京都の人気老舗和菓子店から、行列の絶えない都内の名店まで、網羅された珠玉のラインナップを紹介。真壁流、スクワットで体に負荷をかけ、エネルギーを欲した状態で食べる豆大福こそが至高であるという理論に、のん＆ノブが全力で挑む。さらに、固くなった餅をバターで焼く「禁断のアレンジレシピ」も披露する。
◇ガスト
日本最大級のファミレス「ガスト」を愛してやまないジャンボたかお＆河合コンビが、そのポテンシャルを熱弁！専門店の技術を全店に導入した伝説の「から好し から揚げ」に注目。ネコ型配膳ロボット「ベラちゃん」が運ぶ出来立てを、のんが「生ASMR」で体感。実は隠れたコスパNo.1メニューだという超こだわったうな重にノブが感激！
■のん コメント
■ノブ（千鳥） コメント
今回の特番は、スタッフも「新しいことに挑戦しよう」という期待と好奇心が爆発しているような、これまでに見たことのない空間でめちゃめちゃ楽しかったです。何より驚いたのが、MCでコンビを組んだのんさん。朝ドラの頃から大ファンでしたが、「本当に存在しているのか？」と思うほど輝いていて、目の強さやキラキラ感が唯一無二でした。バラエティを明るく楽しんでくれる姿を見て、彼女の人間性や素の部分が垣間見えたのも嬉しかったですね。
番組に登場した「ガチ愛さん」たちの偏愛ぶりも凄まじかったです。特に猫（スコティッシュフォールド）のブロックでは、あまりの可愛さにみんなが緩んで、収録が1時間も押してしまうほどの“魔力”がありました。また、冷えた豆大福の食べ方や、ガスト特集であえてハンバーグではなく「うなぎと唐揚げ」にフォーカスする意外性など、熱量の中に、視聴者のためになる情報がしっかり詰まっています。
「のんとノブ」という、自分でも「え、本当？」と驚くような異色の並びですが、好奇心の塊である僕からしてもトップクラスに刺激的な時間でした。バカバカしい偏った愛を言いつつ本当にためになる情報もあったので、ぜひこの新感覚の番組を楽しんでください。
■番組情報
MBS/TBS系『愛と知識とのんとノブ』
05/24（日）15:00～16:24
MC：のん ノブ（千鳥）
＜スタジオゲスト＞
スコティッシュフォールドのガチ愛さん：高城れに（ももいろクローバーZ）、長谷川忍（シソンヌ）
豆大福のガチ愛さん：真壁刀義（新日本プロレス）、安井友梨
ガストのガチ愛さん：河合郁人、ジャンボたかお（レインボー）
知識さん：宇治原史規（ロザン）、奥田修二（ガクテンソク）、日比野佐和子（医師）
■関連リンク
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