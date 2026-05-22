電車内でふと後ろを振り返ったら、巨大なクワガタが座席に――。そんな思わず二度見してしまう光景を撮影した写真がThreadsに投稿され、6500件以上のいいねを集めました。



【写真】「本物！？」車内に潜む巨大な刺客

写真には、電車の窓際に置かれたリアルなクワガタのおもちゃが写っており、その見た目に「ビビるの当然やわ」「絶叫しちゃうwwww」などの声が寄せられています。



投稿したのは、4匹の猫と暮らしているHinoさん（@akuy._.onih）。Hinoさんが写真を撮影したのは、電車内で空いた席に座ろうとしたときのことでした。ふと目線をやると、窓際に大きなクワガタの姿があったといいます。



「最初は何がいるのか分からない状況で、一瞬で『本物！？でもこんなところにいるか？子どもがおもちゃを忘れていったのか？』と、いろいろ考えましたね。でも空いてる席がここしかなかったのでそこまで気にせず、このクワガタのいる席に座りました（笑）」



近くで見ても、本物と見間違えるほど精巧な作りだったというクワガタ。しかし、動かないことや、現実的に電車内にいるはずがないという状況から、「おもちゃだろう」と判断したそうです。



「なぜこんなところにあったのかは分かりませんが、誰かのイタズラ、落ちていたものを誰かがここに置いた…など、いろんな理由が考えられますね。車内で周りにいた人はあまり気にしてないように見えたので、それが不思議でした…（笑）」



投稿のコメント欄では、「ギラファノコギリクワガタでは？」「今ちょうど出てるガチャだから、子どもが忘れちゃったか」という声が寄せられ、その正体が発覚しました。世界最大級のクワガタとして知られ、虫好きに人気な種類のクワガタだと知り、Hinoさん自身も驚いたそうです。



「みんな詳しいなと思いました（笑）。写真一つでギラファノコギリクワガタだと分かったこと、他にも同様のシリーズで、さまざまな虫のフィギュアを持っている方がいることに驚きましたね」