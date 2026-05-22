「もっと信頼されたい」「努力を評価してもらいたい」「いつかは出世したい」……そんなあなたにおすすめなのが、越川慎司氏の著書 『会社から期待されている人の習慣115』 だ。マイクロソフトの元役員で、独立後はビジネスパーソンの働き方改善を支援してきた専門家である越川氏が、815社・17万3000人の行動を徹底分析して職場で評価される人たちの共通点を明らかにした。この記事では同書から、評価された人の38％が実践していた「ある習慣」を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

ちゃんと聞いているのに「不安」に思われる理由

相手の話はきちんと聞いている。途中で遮ることもないし、内容も理解している。

それなのに、なぜか「反応が薄い」と言われる。なぜか「ちゃんと伝わっているか不安」と思われる。

その原因は、「聞き方」ではなく「見え方」にあるかもしれない。

815社17万人の「働き方改善」を支援してきた専門家である越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、次の調査結果を紹介している。

3万2,000時間の社内会議映像をAI解析した結果、期待されている人の38％が、うなずきの深さが10cm以上であることがわかりました。一般社員で10cm以上うなずいていた人はわずか8％でしたので、比率に大きな差があります。

平均値で比べても、一般社員の平均が5.5cmであるのに対して、期待されている人たちの平均は、さらに4.5〜6cmほど深い数字になりました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

「それがどうしたの？」と思われるかもしれないが、これはコミュニケーションの質を左右する重要な事実である。

相手の話を真剣に聞いているつもりでも、それが姿勢として相手に伝わらなければ、「反応が薄い」「何を考えているかわからない」と受け取られてしまう。

だから期待されている人たちは、大きくうなずくという動作によって、相手への関心や興味を意図的に伝えているのだ。

「同意」ではなく「反応」のために、うなずく

とはいえ、彼らが何にでも賛成する、という意味ではない。

越川氏は、こう述べている。

多くの人は、反対意見を聞いたときに表情が固くなったり、腕を組んでしまったりします。ところが期待されている人たちは反対意見にも軽くうなずいているのです。

これは同意ではなく、「聞いている」という反応のサイン。反応と同意を分けて考えることで、発言者の安心感を保ち、結果として多くの会話や意見が引き出され、その後の意思決定がスムーズに進みます。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

「うなずく＝賛成」ではない。

「うなずく＝あなたの話を受け取っている」というサインなのである。

実際、越川氏が218社のブレインストーミング会議で「同意とは別の意味として、うなずきを徹底する」ルールを導入したところ、社内での会議時間が平均13％削減されたそうだ。

「深くうなずいてくれる人」には、話をしやすい

深くうなずく習慣は、マネジメントにおいてもプラスの効果を発揮しているという。

越川氏は、次のような分析結果を紹介している。

「うなずきが深い上司のチームは、一般的なチームとくらべて部下の資料作成時間が平均で15％短くなる」という社内分析もありました。

実際、うなずきが深いチームではメンバー同士の会話スピードが速くなり、発言回数が増えます。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

聞いているかどうかが大事なのではない。

聞いていることが「伝わっているかどうか」が重要なのだ。

その差が、相手の抱く好感度に影響し、信頼の差になっていくのである。

信頼は「習慣」から作られる

同書ではこの他にも、

・重要な仕事は「午前中」にやる

・「集中時間」を周囲に宣言する

・他部署の人を誘ってランチにいく

・「書きかけの資料」を社内で共有する

・疲れ方に合わせて休み方を使い分ける

といった、職場で信頼され、結果を出すチャンスを手にした人たちの意外な共通点を多数紹介している。

「現状を変えたい」と願う人は、知っておいて損はないだろう。

（本稿は、越川慎司著 『会社から期待されている人の習慣115』 に関連した書き下ろし記事です）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。