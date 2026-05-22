

人気番組「夫が寝たあとに」でMCを務める藤本美貴さん（右）と横澤夏子さん＝2026年5月、東京都内、関根和弘撮影

子どもにデジタル端末をどこまで使わせるか――。子育て世代のそんな悩みについて、育児や家事をテーマにトークを繰り広げる人気のテレビ番組「夫が寝たあとに」に出演する藤本美貴さんと横澤夏子さんに聞いた。二人が考える、上手な「付き合い方」とは。（聞き手・関根和弘）

――「夫が寝たあとに」では毎回、子育てや家事に関するたくさんの「あるある」話についてトークをしていますが、デジタル端末を子どもに使わせる際の悩みについても話題になったことがありますか。

藤本 出たかなあ？

横澤 あっ、でも番組のリアルイベント「ママ会ライブ」で、子どもにどんなときに動画を見せるかという話はしたことがありますね。ぎりぎりの段階で見せるというか、子どもがお利口で静かにしているときに、「今日は特別だよ」っていうときに見せているという話が出ましたね。

――あるいは公共の場で駄々をこねているとき、とか？

藤本 そうですね、東京は特に、子どもが静かにしないといけない場面もすごく多い気がします。今後は番組でも取り上げていいかもしれないですね。

横澤 かつては子どもに動画を見せるのはよくないという考え方も強かったと思いますが、今は逆に、頼ろうという柔軟な風潮になってきたかな。

藤本 そうだよね。「デジタルは悪」みたいな考え方が昔はあったよね。でも今は少しマイルドになった。

――スマートフォンやタブレットなど、お子さんが使い始めたのは何歳のころでしたか。

藤本 0歳のころにはすでに何かしら、触れていたと思います。もちろん、その年齢だとまだ内容までは分からないでしょうけど、流しておく。手が触れたら音が鳴るといった赤ちゃん用アプリもありますし。

横澤 もうBGM代わり。寝かしつけ用のアプリもあって、「サー」っていう音や、シャワーの音とか選べるんです。赤ちゃんがすぐ寝てくれるので、めちゃくちゃ助かっていました。赤ちゃんが寝静まると、アプリもそれを感知して自動で音が止まるんですよ。ただ、危険なのが、親も寝ちゃうという（笑）。「一か八か」なところもありますね。

インタビューに応じる藤本美貴さん（右）と横澤夏子さん＝2026年5月、東京都内、関根和弘撮影

――お子さんたち、ほかにどんな端末やアプリを使っていますか。

藤本 うちは子どもが3人いるんですが、一番上の長男（中学3年）と二番目の長女（小学5年）はそれぞれ、自分のスマホを持っています。ゲームもやります。

長男に関して言うと、それほど依存しているわけでもなく、お友だちとLINEをしたり、習い事に通うのにバスを使うんですが、寝過ごして降りそびれないように、車内でショート動画を見たりしているぐらいですかね。

横澤 うちは6歳（小1）、4歳、2歳の3人です。タブレットで物語を音声で読み聞かせてくれるアプリを使っていますね。あとはお絵描きアプリ。

スマホもキッズ携帯もまだ持たせてなくて、新幹線や飛行機で移動するときにタブレットを使わせます。普段は絶対に届かない棚にしまっています。

――子どもが自由に触れないようにしているのはどうしてですか。

横澤 子どもがとりつかれちゃうからですね。明日の準備とか、自分がやらなきゃいけないことを、すべて差し置いてのめり込んじゃうので。

だから、使わせる場合は、「ご飯食べて、明日の準備して、宿題して、お風呂入って、歯磨きしたら使えるよ」って言って、実行できたら使わせるようにしています。そこまでやると寝る時間近くになっているので、見ると言っても結局は5分とか10分ぐらいなもんです。

それでも、子どもにとってはタブレットを使えることが目標になっているようなので、ご褒美タイムみたいな位置づけですかね。

インタビューに応じる横澤夏子さん＝2026年5月、東京都内、関根和弘撮影

――藤本さんはお子さんにデジタル機器を使う時間を制限するなどしていますか。

藤本 スマホは時間だけでなく、アプリの年齢制限もしています。そもそも、リビングからスマホを持ち出すのはダメっていうルールにしています。長男は自分の部屋はありますが、自分の部屋では使わせない。

学校でパソコンを使って調べ物をすることがあるので、自宅でも勉強で（スマホを）使うから部屋に持って行きたいと言うこともあるんですけど、やっぱり持って行ったら目的とは違うことに使っちゃうので、なあなあにしないでやりましょうと。「パソコンを使わなきゃいけない勉強があるんだったら、リビングでやってね」と言っています。

横澤 確かに！ しっかりしてる。

――そこはかなり厳格に決めている？

藤本 はい。それに、子どもたちのスマホやタブレットはWi-Fiにつないでいません。

横澤 えっ？ つながなかったら、どうなるんですか？

藤本 月々利用できるデータ通信量が一番少ない契約にしてあるので、動画とかを見てたら、すぐ使い切って見られなくなるのよ。私がテザリングでつないであげないと、動画なんて見られないんです。

横澤 なるほど。無制限ではないんですね。

――二重、三重にプロテクトをしている印象ですが、そうする理由はやはり横澤さんと同じですか？

藤本 そうですね。あとは基本的に、宿題とか、やらなきゃいけないことをやらないと、やりたいことはできないというのは、一貫して言っています。だって、大人になっても結局、やらなきゃいけないことはあるわけじゃないですか。「今あなたがやらなきゃいけないことは何ですか。宿題ですよね。それは終わったんですか」みたいな話はしますね。

インタビューに応じる藤本美貴さん＝2026年5月、東京都内、関根和弘撮影

――子どもたちが反発することはないのですか？

藤本 反発しても「何も変わりませんよ。こういうルールを克服したいのなら、あなたがそのレベルをクリアしてから交渉してください。自分で勝ち取ってください」って言います（笑）。

やっぱり信頼が大事ですよね。例えば「時間をフリーに使いたい」ってすごく言われたことがあって、フリーにしたんです。でも結局、ルールを守れなかったから「守れなかったよね。じゃあ、まだ無理ですよね」って。

横澤 で、また元のルールに戻したんですか？

藤本 うん。子どもは子どもなりに必死で「抜け道」を探しますよね。例えば、利用制限を解除する方法を友だちから聞き出して実行したこともあって。でも、こっちもわかるんですよ。注意喚起のメッセージが来るんで。

それで、通信会社に電話して、「スマホ落としちゃったみたいなんで、とめてもらっていいですか」って連絡したり（笑）。子どもには「今度やったら、スマホ解約するからね」って釘を刺しました。

――実際、そうなったらためらわずに解約しますか？

藤本 解約します。だって料金は私が払ってるんだもん。子どもには「自由にしたいんだったら、自分でお金を払って、スマホも自分で買って下さい。でも自分で払ってないのなら、親の管理のもとでやらないといけないんじゃないですか」って言ってます。

ちなみに最近、最高の制限機能を見つけて（笑）。子どもが使っているスマホのアプリを、私のスマホから操作して消すことができるの。時間オーバーしたらこれを使ってピッて止められるの。でも、それだけはやめてくれって子どもから言われていて（笑）。「じゃあ、それはやめるから、自分で制限して下さい」とは言っている。

――改めて伺いますが、デジタル端末を子どもに使わせる時の難しさはどんなところにありますか。

藤本 やっぱり終わりがないことだよね。

横澤 親がまったく知らない世界までたどり着けちゃうのが怖いですよね。

藤本 そうね。知らない人とつながることもできるしね。でも、同時に、いいこともいっぱいあるからね。

横澤 そうそう。知らない世界を知って、知識を吸収できますしね。

藤本 「え、そんなことも知ってるの？」って驚くこともあって、ショート動画で見たとかね。だから全て制限するのもよくないと思うんですよね。たとえ制限したところで、スマホやネットがなくなるわけじゃないからね。

うちの長男は高校生になったら本当は制限を緩めて自分で管理できるようになって欲しいなと思います。友だちと連絡するのにもスマホが必要だし、部活だって全部LINEでやり取りしてますから。正直、親としても面倒なんですよ、制限するのは。だからいい加減、自分で管理して欲しいなという気持ちはあります。

横澤 ミキティさんはちゃんと立ち向かってる気がしますね。ミキティさんの家の「法律」が我が家の「法律」なんで（笑）。だからうちもスマホ利用はリビングだけにしようって、今すごく思ってます。

人気番組「夫が寝たあとに」でMCを務める藤本美貴さん（右）と横澤夏子さん＝2026年5月、東京都内、関根和弘撮影

Profile

藤本美貴（ふじもと・みき）

1985年生まれ。歌手、タレント。ミキティの愛称で親しまれる。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春さんとの間に子どもが3人いる。



横澤夏子（よこざわ・なつこ）

1990年生まれ。お笑い芸人。独特の一人コントが人気を博し、「R-1ぐらんぷり」では2年連続で決勝進出。3児の母として、子育てのリアルな悩みや工夫を「夫が寝たあとに」などで情報発信している。

お知らせ

「夫が寝たあとに」のオフ会開催 藤本さん・横澤さんがMC（司会）を務める「夫が寝たあとに」（テレビ朝日系で一部地域を除き、毎週火曜日の深夜0時15分から放送）のイベント「ママ会ライブ」が6月4日、東京・有明の「SGCホール有明」（東京ドリームパーク有明内）で開かれます。午前と午後の2部制。イベントの申し込み方法や料金などの情報は公式サイトへ。