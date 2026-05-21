J.フロントがマーダーミステリーを手掛ける「サリー」に出資

大丸松坂屋百貨店やパルコを運営するJ.フロント リテイリング（以下、J.フロント）が、イグニション・ポイントベンチャーパートナーズと共同で運営する「JFR MIRAI CREATORS Fund」を通じて、体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」を手掛けるスタートアップ企業のサリー（Sally）に出資した。

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サリーは、2018年に創業したスタートアップ。体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」が遊べるアプリ「ウズ（UZU）」の運営を行っている。現在、1900作以上の作品を展開する。

今回の出資は、新規IPコンテンツの共同開発・育成を目的とした取り組み。Jフロントリテイリンググループの商業施設やその周辺エリアを舞台に、物語の登場人物として参加するイマーシブ系の体験型エンターテインメントを提供していくという。なお、両社は2025年に池袋パルコで体験型マダミス企画を開催した。

サリーの平石英太郎社長は、「J.フロント・PARCO GAMES の皆さまとさらに踏み込んだ協業ができることを、心から楽しみにしています。マダミスを起点とした新しい体験エンタメを、皆さまと共に作り上げてまいります」コメントしている。