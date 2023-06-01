アヤックスvsフローニンゲン スタメン発表
[5.21 オランダ・エールディビジプレーオフ1回戦](クラス・スタディオン)
※25:45開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 52 P. Reverson
GK 58 V. van der Velde
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
DF 50 M. Muzungu
DF 64 K. Kasanwirjo
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 7 T. Hernes
MF 8 T. de Jonge
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 15 E. van der Laan
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
DF 48 R. Kelder
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
FW 27 Rui Mendes
FW 34 R. Metu
監督
Dick Lukkien
※25:45開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 30 アーロン・バウマン
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 24 ジョルシー・モキオ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
控え
GK 52 P. Reverson
GK 58 V. van der Velde
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
DF 50 M. Muzungu
DF 64 K. Kasanwirjo
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[フローニンゲン]
先発
GK 1 E. Vaessen
DF 3 T. Blokzijl
DF 4 D. Janse
DF 5 M. Rente
DF 43 M. Peersman
MF 7 T. Hernes
MF 8 T. de Jonge
MF 14 J. Schreuders
MF 17 D. van der Werff
MF 18 T. Land
FW 26 T. van Bergen
控え
GK 13 ロヴロ スタブラー
GK 21 H. Jurjus
DF 2 W. Prins
DF 15 E. van der Laan
DF 16 T. Mercera
DF 22 S. Bouland
DF 48 R. Kelder
MF 20 M. Seuntjens
MF 44 J. Dillema
FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン
FW 27 Rui Mendes
FW 34 R. Metu
監督
Dick Lukkien
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります