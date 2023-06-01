[5.21 オランダ・エールディビジプレーオフ1回戦](クラス・スタディオン)

※25:45開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 30 アーロン・バウマン

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 24 ジョルシー・モキオ

MF 48 ショーン・ステュア

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 52 P. Reverson

GK 58 V. van der Velde

DF 32 冨安健洋

DF 45 R. van de Pavert

DF 50 M. Muzungu

DF 64 K. Kasanwirjo

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 10 オスカル・グロフ

FW 7 M. Carrizo

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ガルシア・ジュニェントオスカル

[フローニンゲン]

先発

GK 1 E. Vaessen

DF 3 T. Blokzijl

DF 4 D. Janse

DF 5 M. Rente

DF 43 M. Peersman

MF 7 T. Hernes

MF 8 T. de Jonge

MF 14 J. Schreuders

MF 17 D. van der Werff

MF 18 T. Land

FW 26 T. van Bergen

控え

GK 13 ロヴロ スタブラー

GK 21 H. Jurjus

DF 2 W. Prins

DF 15 E. van der Laan

DF 16 T. Mercera

DF 22 S. Bouland

DF 48 R. Kelder

MF 20 M. Seuntjens

MF 44 J. Dillema

FW 9 ブリニョルフル・ウィルムソン

FW 27 Rui Mendes

FW 34 R. Metu

監督

Dick Lukkien

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります