世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

5月19日（火）に放送された同番組に、前回から引き続き西野亮廣（キングコング）がゲスト出演した。

西野は、「私のこと覚えていますか？」と質問してくる人にひっかかっているという。この質問に対する、くるま（令和ロマン）のベストアンサーとは？

【映像】令和ロマンくるま、「私のこと覚えていますか？」と聞く人は“不届き者”「制裁を加える」

「私のこと覚えていますか？」という質問は、質問された側が覚えている確率が限りなく低く、悪者のようになってしまいがち。しかし西野は、本当に悪いのは質問者だとし、大っぴらには言えないが、「微妙な空気を作り出した責任はお前（＝質問者）が取れ」と内心モヤモヤしているという。

一方、もしもこの質問をされた場合、くるまは「あ〜…全っ然覚えてないです！」と答えるのだそう。真剣に向き合っても意味がない質問であるため、“小ボケ”でいかに崩して対処するかが大事だと考えているからだ。

この質問をしてくる人間＝“不届き者”だと考えているというくるま。不届き者に対してファイティングポーズをとるくるまは、「ボケ返されたっていうスタンスを与えたい」「制裁を加えることができる」と主張し、スタジオ一同を苦笑させた。