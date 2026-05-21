本日の【上場来高値更新】 村田製、ニッコンＨＤなど50銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1879円高の6万1684円と6日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と配当予想の実質増額修正が好感されたブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣのAIデータセンター向け爆需獲得で業績変貌の思惑買いが向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、非公開化に向け検討と伝わったニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]、ニッタ <5186> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 卸売業
<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ 金属製品
<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7134> アップガレＧ 東Ｓ 小売業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8139> ナガホリ 東Ｓ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9769> 学究社 東Ｐ サービス業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と配当予想の実質増額修正が好感されたブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣのAIデータセンター向け爆需獲得で業績変貌の思惑買いが向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、非公開化に向け検討と伝わったニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]、ニッタ <5186> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2874> ヨコレイ 東Ｐ 卸売業
<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4047> 関電化 東Ｐ 化学
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ 情報・通信業
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ 金属製品
<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6613> ＱＤレーザ 東Ｇ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7134> アップガレＧ 東Ｓ 小売業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8139> ナガホリ 東Ｓ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9769> 学究社 東Ｐ サービス業
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