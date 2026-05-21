　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け、AI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比1879円高の6万1684円と6日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、1株から2株への株式分割と配当予想の実質増額修正が好感されたブロードリーフ <3673> [東証Ｐ]、ＭＬＣＣのAIデータセンター向け爆需獲得で業績変貌の思惑買いが向かった村田製作所 <6981> [東証Ｐ]、非公開化に向け検討と伝わったニッコンホールディングス <9072> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]、ニッタ <5186> [東証Ｐ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2874> ヨコレイ　　　東Ｐ　卸売業
<2938> オカムラ食品　東Ｓ　食料品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3673> ブロドリーフ　東Ｐ　情報・通信業
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙

<4047> 関電化　　　　東Ｐ　化学
<4259> エクサＷｉｚ　東Ｇ　情報・通信業
<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5644> メタルアート　東Ｓ　鉄鋼
<5901> 洋缶ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品
<6178> 日本郵政　　　東Ｐ　サービス業
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械

<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6613> ＱＤレーザ　　東Ｇ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6754> アンリツ　　　東Ｐ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7134> アップガレＧ　東Ｓ　小売業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8139> ナガホリ　　　東Ｓ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業

<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8750> 第一ライフ　　東Ｐ　保険業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9769> 学究社　　　　東Ｐ　サービス業

株探ニュース