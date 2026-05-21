品格ある佇まいで超整理整頓できるビジネスバッグ6選【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

近年、働き方の多様化にともない、ビジネスバッグも多種多様に。今回はデザイン性と機能性を兼ね備え、仕事のモチベと効率をあげてくれるアイテムを紹介する。自分のライフスタイルに合わせた最高の相棒バッグを見つけてほしい。

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ノートPCの持ち歩きやビジネススタイルのカジュアル化によって、いま支持されているのが“大容量バックパック”だ。PCからビジネスツール、水筒、傘、衣類までをそつなく収納し、体への負荷も少なく持ち運べる。またその機動性の高さゆえに、出張やオフの外出時などシーンを問わず愛用するユーザーも多い。

一方、ペーパーレス化にともない、“薄マチのブリーフケース”の人気も再燃。脱在宅勤務からスーツを着用する機会も増え、あえてかっちりしたスタイルを求める人も。

そんな両極化する中で各バッグに共通しているのが、「収納へのこだわり」だ。スマートでコンパクトなバッグであっても、PCの収納部が設けられていたり、気の利いたポケットが内包されていたりと、ポーチや仕切りなしでもバッグの中がスッキリするうれしい仕様が多い。

カバンの中が散乱するストレスから解放されるだけなく、名刺や手帳を出す際に、あれどこだ？ なんて探すタイムロスも防げ、仕事の質向上にもつながるはずだ。

1. 「5収納構造」で、どこに何があるか一目瞭然

ace.

「ディバイズパック」（3万7400円）

ごちゃごちゃしがちな荷物をしっかり仕分けられます。最大の特徴はガジェットポーチのような構造のトップポケット。イヤホンやペンなど小物類の整理に便利です（エース マーケティング部 PR・広報担当 森川 泉さん）

用途の異なる荷物を仕分けて整理できる「5収納構造」で、必要なものを探す時間を短縮。また人間工学に基づいて開発されたユニバーサルハーネスで快適な背負い心地を実現。約W33×H50×D20cm

▲開口部が大きく開く。自分なりに各アイテムのしまう場所を決めておけば、雑に入れてもアイテムを見つけやすい

▲（右上から時計回りに）フロントポケット：衣類、メインコンパートメント：書類、サイドポケット：傘、PC収納：ノートPC、トップポケット：小物雑貨の収納に

2. イタリアンレザーの洗練されたデザインに秘めた収納力

TSUCHIYA KABAN

「ウルバーノ ダパートールトート」（18万1500円）

トスカーナ州のタンナーによる高級革「バケッタ・ミリングレザー」を使用。使うほど色味と風合いが深まり、自然な光沢へと育つエイジングが魅力。通勤や商談に適した、実用性の高いトートです（TSUCHIYA KABAN PR 豊田夏美さん）

ロングセラーシリーズ「ウルバーノ」が、現代のビジネスシーンに調和するカラーに刷新。シャープなフォルムのトート型は、ジャケットスタイルや休日の装いにモダンさを添えてくれる。約W36.5×H36.5×D11cm

▲背面側には小物の収納に便利なファスナーポケットと、ホック留めポケットを用意。13inchのノートPCまで収納可能

▲A4ファイルが収まるサイズ感。マチも11cmと充実しているので、見た目以上の収納力

3. 荷物少なめ派にすすめたい、色気をまとうブリーフバッグ

アニアリ

「S-Film Leather Brief Bag 33-01001」（4万6200円）

現代の持ち物事情に合わせた小ぶりなサイズ感も絶妙で、スリムな装いにぴたりとハマると思います。タイドアップした日やセットアップの抜け感にも役立ちます（アニアリ プルーム PR担当）

見た目は控えめながらシボの表情が豊かなブリーフバッグは、持つだけでエレガントに見せてくれる。レザーがフィルム加工され、雨や擦れにも強く、毎日の通勤でも使い勝手がいい。約W37.5×H28×D8cm

▲過剰な外付けポケットは排除し、見た目はシンプルでありながら、アオリポケットやバッグ内の収納にこだわりをもつ

4. シーンにあわせて変化する、懐の大きい 3WAY バッグ

TUMI ALPHA

「スリーウェイ・コンバーチブル・ブリーフケース」（14万800円）

通勤時はバックパック、取引先への商談時にはブリーフバッグと、シーンや用途に応じて携帯方法を変えることができるので、その汎用性の高さが魅力だと思います（TUMI マーケティング部 石井清美さん）

ブリーフ、バックパック、ショルダーと3通りで携帯可能だから、仕事の生産性もアップ。耐摩耗性に優れたトゥミ独自開発の「FXT バリスティックナイロン」を使用し、丈夫で長持ち。約W38.5×H29×D11.5cm

▲パッドで保護されたPC用コンパートメントやタブレット用ポケットに加え、フロントには複数のポケットを装備

5. スムーズな出し入れで、日々の業務を快適に

ホワイタージュ

「GEX Tote Bag L」（3万3000円）

GEXシリーズに追加されたトート型で、シリーズの魅力を引き継ぎながら、より日常使いしやすい形にアップデート。シンプルなデザインと実用性のバランスがよく、オンもオフも◎（WHITEÂGEディレクター 塩川雄三さん）

機能とデザインの両立を追求して設計されたGEXシリーズのトートバッグ。シンプルながらも気の利いたデザインで、忙しい業務のストレスを軽減。タフな素材だからガシガシ使いたい。約W40×H37×D16cm

▲フロントユーティリティポケット・フロントルームの引き手にはトップハンドルと底面と共通のシボのある牛革を使用

▲体圧分散効果により体感重量の軽減効果を実現したショルダーパッドで、たっぷり入った荷物も無理なく運べる

6. 美しさと収納力を兼ね備え、きちんと感を演出

ZERO HALLIBURTON

「Classic Lightweight ATT」（8万8000円）

表面に特殊な加工を施し、金属の質感を緻密に再現。ブランドの象徴であるダブルリブデザインをあしらい、クラシカルな美しさが際立つ逸品です（エース マーケティング部 PR・広報担当 古橋 萌さん）

ゼロハリバートンのアイコンであるアルミアタッシェケースの風格はそのままに、軽量かつ衝撃に強いポリカーボネート素材を採用。現代のビジネスマンに寄り添う洗練されたワークギアに。（約W42×H32×D10cm）

▲名刺やPCなどのビジネスツールをスマートに収められる。ゼロハリバートンのロゴが刻まれた内装も魅力的

>> 特集【仕事の“質”を上げるビジネスギア最適解】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号78-79ページの記事をもとに構成しています

＜文／GoodsPress編集部＞

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