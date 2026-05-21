亡き姉が遺した甥のため福島県・中通りを縦断！ 行き着いたグラウンドに待っていたのは過去に残したままの痛い記憶だった…遅れて動き始めた青春の行方は？【書評】
【漫画】本編を読む
『中通りダイアリー』（三月薫/KADOKAWA）は、福島県を舞台に、突然始まった新しい家族との暮らしをきっかけにひとりの女性の止まっていた青春がゆっくりと動き出す物語。
主人公・桃生千笑は、実家の桃農家を手伝いながら暮らす21歳。そんな彼女のもとに、亡くなった姉の息子・晴がやってくる。両親を相次いで亡くした小学生の晴が望んだのは、ただひとつ「野球を続けたい」ということだけだった。千笑は近所のグラウンドへの送迎くらいならと、晴の希望を叶えることを約束するが、その瞬間から彼女の生活が劇的に「めんどう」になっていく。
そしてその晴の送迎をきっかけに、千笑の止まっていた青春が大きく動き出す。高校時代に親友だったが、ある出来事を原因に「二度と会いたくない」と思っていた男性・有と偶然再会してしまうのだ。あからさまに有を拒絶する千笑。それでも彼女に近づこうとする有。ふたりの過去に何があったのか、ぜひその目で確かめてほしい。
遅れて始まった青春は、若さ特有のまぶしさに加えて、痛みや迷いも含まれているのが印象的な本作。福島県・中通りエリアを縦断する物語は、まだ始まったばかりだ。
文＝つぼ子