「今日好き」田中陽菜（ひなた）金髪兄とのダンス動画公開「イケメンオーラえぐい」「プラベ感がたまらない」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた田中陽菜（たなか・ひなた）が5月20日、自身のTikTokを更新。兄と2人でのダンス動画を公開した。
【写真】「今日好き」美女JK「お家かな？」イケメンオーラ溢れる兄と2ショット
田中は「CANDY TUNEさんガチ推しの兄妹でCANDY TUNEさんコラボのほっともっと食べて推し活した！これは本人様に届けたい！！」とつづり、CANDY TUNEがCMに出演しているほっともっとの弁当を見せた後、同グループの楽曲「HOT!SCOOP!」にのせて兄と2人で踊る動画を公開。兄の顔はスタンプで隠されているものの、金髪のヘアスタイルと笑顔を見ることができる。
また、4月11日に放送されたABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』ではCANDY TUNEと共演した田中だが、その際「お兄ちゃんみに来てくれたんだけどコールガチ勢すぎてみんなびっくりしてたらしい笑笑笑笑」と、CANDY TUNEファンの兄ならではのエピソードをユーモラスに付け加えている。
この投稿に、ファンからは「イケメンオーラえぐい」「プラベ感がたまらない」「さわやかな兄妹」「お家かな？」「2人でダンス可愛すぎる」「お兄ちゃんエピ最高」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女JK「お家かな？」イケメンオーラ溢れる兄と2ショット
◆田中陽菜、兄とCANDY TUNEの楽曲でダンス
田中は「CANDY TUNEさんガチ推しの兄妹でCANDY TUNEさんコラボのほっともっと食べて推し活した！これは本人様に届けたい！！」とつづり、CANDY TUNEがCMに出演しているほっともっとの弁当を見せた後、同グループの楽曲「HOT!SCOOP!」にのせて兄と2人で踊る動画を公開。兄の顔はスタンプで隠されているものの、金髪のヘアスタイルと笑顔を見ることができる。
◆田中陽菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イケメンオーラえぐい」「プラベ感がたまらない」「さわやかな兄妹」「お家かな？」「2人でダンス可愛すぎる」「お兄ちゃんエピ最高」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立したが、4月28日、それぞれのInstagramストーリーズにて破局を報告した。（modelpress編集部）
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