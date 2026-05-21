台湾メディアのETtodayは20日、今年4月の訪日台湾人数が過去最多を記録したと報じた。

日本政府観光局（JNTO）の同日の発表によると、2026年4月の訪日外国人客数は前年同月比5．5％減の約369万2200人となった。記事は、「中国人旅行客の大幅減少に加え、最近ますます悪化し混乱が続く中東情勢も、今後数カ月にわたり国際線の運航や世界の旅行需要に影響を与える可能性がある」と伝えた。

国・地域別では韓国が同21．7％増の87万8600人で最多。次いで、台湾が同19．7％増の64万3500人だった。中国政府が日本への渡航自粛を呼び掛けているものの、それでも中国は33万700人で3位に入った。ただ、前年同期比では56．8％減少した。4位は米国で33万人、5位は香港で22万6000人だった。

記事は「4月の訪日客が減少した主な要因は欧米で重視される『イースター休暇』が今年は3月だったことにある。このため、欧米や北欧地域などでは4月の訪日客数が大幅に減少した」との専門家の分析を紹介。一方で、台湾、韓国、ベトナムなどでは過去最多を記録したことにも言及した。

そして最後に、「JNTOは報告書の中では中東情勢について直接言及していないものの、今後数カ月は航空便の運航や旅行需要に影響が及ぶ可能性がある」と伝えている。（翻訳・編集/北田）