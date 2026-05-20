プロ野球ファーム・リーグのハヤテベンチャース静岡への入団が発表されたばかりの元中日・石川翔投手（２６）が２０日、自身のインスタグラムで「脊髄梗塞（こうそく）」を発症したことを公表した。前日に腰から下の感覚がなくなり、救急搬送されたという。球団も「入院は事実」としている。

石川はインスタグラムの中で「今は腰から下、両下半身の感覚が全くありません。動かそうという感覚すらなく、尿や便の感覚もありません」と説明。「脊髄梗塞には、これといった確立された治療法がなく、これから先、立てるか歩けるかはリハビリ次第と言われています。正直、この状態からまた歩けるようになることが、今はまだ想像できません」とつづった。

「不安だし、怖いです」と苦しい胸の内を明かす一方で、「でも、あと少しで妻との新しい命が誕生します。妻と子供のためにも、せめてまた歩けるようになりたい」と前を向いた。

最後は「簡単な道のりではないと思います。それでもまた前を向いて、自分らしく進んでいきます。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございます」と感謝を記した。

石川は、１８０センチの右腕。栃木・青藍泰斗高から２０１７年ドラフト２位で中日に入団。２５年オフに戦力外通告を受け、今季はメキシカンリーグのサラペロスでプレーしていたが、１８日にハヤテ入団が発表された。

◆脊髄梗塞（せきずいこうそく） 背中の神経を走る脊髄の血管の一部が詰まり、血液が行き届かず、神経の一部が壊死（えし）してしまう病気。有効な治療法は、現時点では確立されていない。２０２４年に体操の「ひろみちおにいさん」として親しまれるタレント・佐藤弘道が発症し、一時活動を休止している。