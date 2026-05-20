首位攻防カード第2戦

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦を5-4で制し、カード対戦成績を1勝1敗とした。勝負を分けたのは9回1死の場面。一走コールが盗塁を仕掛けた際に、牽制が逸れてチャンスが拡大。その後犠飛で決勝点をもぎ取った。飛び出してしまった形となったコールが、その場面を振り返った。

試合は前日に続き接戦。同点のまま9回に突入すると、パドレスは絶対的守護神のミラーを投入。ドジャースは1死からマンシーが四球で出塁すると、代走にはコールが送られた。2球目にスタートをかけたが、気付いたミラーが一塁へ送球。しかし悪送球となり、コールは三塁まで走り抜けた。

コールは「『やってしまった』という感じだった」と冷や汗。ミラーのスカウティングレポート通りにスタートをかけたが、今回は気付かれてしまった。

「僕らは選手1人1人についてのスカウティングレポートに目を通している。そして、自分の目を信じてスタートを切るだけだった。その点に関しては実行できた。予想していないことが起きたけど、結果的には上手くいったよ」

牽制悪送球で三塁まで進み、パヘスの右犠飛で勝ち越した。コールは捕手のタッチを回避して生還。パドレス側がチャレンジを要求したが、「かなりの確信があった。足を滑り込ませるまで、タッチされた感覚はまったくなかったからね。チャレンジを要求されて不安になったけどね」と笑顔を見せた。（Full-Count編集部）