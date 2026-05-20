警察は20日、磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷したバス事故で逮捕された男の自宅を家宅捜索しました。



家宅捜索が行われたのは、胎内市にある若山哲夫容疑者(68)の自宅です。これまでの調べで若山容疑者は、バスを運転する前に複数回事故を起こしていたとみられ、4月に2回警察から免許証の返納を促されています。



捜査関係者によりますと「体調と運転に不安はなかった」と供述していますが、バスは事故現場の約200m手前から車線をはみ出し蛇行を繰り返していたと見られています。



警察は、押収した資料などをもとに若山容疑者が正常な運転ができない状態であった可能性もあるとみて詳しく調べる方針です。