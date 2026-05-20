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FPSのエイムにWindows設定は「影響しない」。「Raw Input」の仕組みが鍵だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【Windowsのマウス設定はエイムに影響する？】解説｜結論は影響しない」と題した動画を公開した。動画では、PCでプレイするFPSゲームにおいて、Windows側のマウス設定がエイムに影響するかどうかを解説し、最新のゲームでは影響しないという結論を提示している。



「Windowsの『ポインターの精度を高める』をOFFにしないといけないと聞いたけど本当？」という疑問を持つPCゲーマーは多い。しかし、鍋ログ氏は「Apex LegendsやVALORANTなどの比較的新しいFPSゲームでは、Windowsのマウス設定がエイムに影響することはない」と断言する。



その理由として挙げられたのが、「Raw Input」という仕組みだ。Raw Inputとは、「ハードウェアとアプリケーションがOSを経由せずにデータのやりとりをする仕組み」のことである。これが有効なゲームでは、OS側であるWindowsのマウス設定が無視されるように設計されているため、かなり古いゲームでもない限り設定を気にする必要はないという。



一方で、FPSゲームを快適にプレイする上で重要になるのが、マウスのDPIとゲーム内感度を掛け合わせた「eDPI」の調整だ。これにはDPIの変更ができるゲーミングマウスが必須であり、動画内では入門者向けのおすすめモデルとして「ATTACK SHARKのX11」が紹介されている。



現在もインターネット上には「Windowsのポインターの精度を高めるをOFFにしないといけない」といった誤った情報が溢れている。鍋ログ氏は、そうした不安につけ込んで感度設定を販売する悪質な業者の存在に触れ、誤った情報に流されないように注意を促した。「好きな人や強い人の設定を真似ながら、自分好みに調整していくのが一番」と語り、正しい知識を持ってゲームを楽しむことの重要性を伝えている。